Çocuklar tatilde... Yetişkinler sosyal izolasyonda. Bu evde kalma zorunluluğunu çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek için fırsata çevirebiliriz. Hem eğlenceli hem eğitici filmlerle evde bol bol sinema saati yapmak için yetişkinlerin de keyifle izleyebileceği çocuk filmlerini derledik.
Melih DEMİRTAŞ
Evde ailece sinema keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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