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Haberler Cumartesi Evde ailece sinema keyfi

Evde ailece sinema keyfi

Evde ailece sinema keyfi
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Çocuklar tatilde... Yetişkinler sosyal izolasyonda. Bu evde kalma zorunluluğunu çocuklarımızla kaliteli zaman geçirmek için fırsata çevirebiliriz. Hem eğlenceli hem eğitici filmlerle evde bol bol sinema saati yapmak için yetişkinlerin de keyifle izleyebileceği çocuk filmlerini derledik.


Melih DEMİRTAŞ

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