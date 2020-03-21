Kyoto’ya zeybeği sevdiren Japon

Türk kültürüne aşık olan üniversite öğrencisi Taito Takasaki, Denizli’de efe kıyafeti giyip, öğrendiği zeybek oyunlarını Japonya’da tanıtarak kültür elçiliği üstlendi

Türk halk oyunlarını öğrenmek için geçen yıl Denizli'ye gelen Japon Taito Takasaki, Japonya'ya döndükten sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği sürpriz video görüntüleri ile hayranlık uyandırdı.

JAPONLARA ÖĞRETTİ

Tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Takasaki, Kyoto'dan gelip, Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na yazıldı ve 1 hafta zeybek kursu aldı. Bu süre içinde Kyoto'ya Tavas Zeybeği, İbrahim Usta Zeybeği, Gireniz Ören Zeybeği ve Kütahya Zeybeği eğitimleri verildi. Japonya'ya geri dönen Taito Takasaki, yaşadığı yer Kyato'da Türk kültürüne ilgi duyan arkadaşlarına da zeybek oyunlarını öğretti. Takasaki ve arkadaşları yöresel efe kıyafetleri giyip küçük bir zeybek oyunu sergiledi, kısa gösterinin görüntülerini de Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'na gönderdi. Denizli Büyükşehir Belediyesine kısa süre önce ulaşan sürpriz video görenleri gururlandırdı.

TÜRK KÜLTÜRÜNE AŞIK

Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Antrenörü Mehmet İzmirlioğlu, Japonya'da Türk kültürünün tanıtılmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. İzmirlioğlu, "Geçtiğimiz hafta Taito bana bir video gönderdi. Taito ve arkadaşları çok güzel zeybek oynamış, gururlandık. Yaptığımız işin karşılığını aldık. Türk kültürüne aşık birinin gelip bizden bu oyunları öğrenmesi ve ülkesinde bunları yayması bizim için çok değerli" dedi.





DENİZLİ HALK OYUNLARI

Denizli geleneksel oyunlarında, komşu yöre ve illerin oyunlarının da izleri görülmektedir. Bir yandan Aydın ve Muğla'nın asırlık zeybek havalarının etkisinde kalmış, diğer yandan Teke yöresinin canlı, devinimli oyun ve müziğinden etkilenmiştir. Denizli'de zeybek oyunları ve türleri yaygındır. Zeybek, yörede çok çeşitli sazlı-sözlü havalarıyla zengin folklor kaynağıdır. Oyunlar açık havada davulzurna, davul-klarnet, kapalı yerlerde meydan sazı, darbuka eşliğinde oynanır.



Sabahattin ALP