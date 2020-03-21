Latmos’un sevimli rehberi

Aydın'da antik adı Latmos olan Beşparmak Dağları'nda yürüyüş yapan doğaseverlere sevimli bir köpek rehberlik yapıyor. Latmos Dağları'nın bakir coğrafyası ve 8 bin yıl öncesinin yaşamını barındıran gizemli yerleri doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Gizemli yerlerini keşfetmek için Latmos'a akın eden doğaseverleri, kangal cinsi sevimli bir köpek karşılıyor. Aydınlı doğaseverler Varol Aydın ve Hale Hepçimen de doğa yürüyüşüne başlamadan önce Kapıkırı mahallesinde rehber köpekle karşılaştı. Aydın'ın önüne düşen köpek, kendisiyle yaklaşık 8 kilometre yol yürüdü.

KORUMA ALTINA ALINMALI

Sevimli rehberin eşliğinde Latmos'un güzelliklerini tanıma fırsatı bulduklarını dile getiren Varol Aydın, "10 yıldan beri doğayı ve tarihi yerleri geziyorum. Latmos çok değerli bir coğrafya. Doğasıyla insanı kendisine çeken bu bölgeyi ziyaretimizde bize sevimli bir dost eşlik etti. Onunla 8 kilometrelik eğlenceli bir yürüyüş gerçekleştirdik. Salgına karşı güvenlik için evde kaldığımız şu günleri geride bırakınca baharı ve doğayı yaşamak için Latmos gezilebilir. Sevimli dostumuz sizlere de eşlik edecektir" dedi. Latmos'un talan edilen doğasına çok üzüldüğünü de ifade eden Aydın, "8 bin yıllık kaya resimleri ve 3300 yılık Hitit Yazıtının bulunduğu Suratkaya ve birçok tarihi yerde kazı yapan defineciler doğaya zarar veriyor. Burası sadece definecilerin zarar verdiği bir bölge değil, ciddi bir maden çalışması da var. Buda büyük bir tehlike arzediyor. Maden belki bir ihtiyaç ama bunu doğayı koruyarak yapmanın da bir yolu olmalı. Umarım burası Türkiye'ye büyük bir kazanç olarak gelecekteki yerini alacak. Bunun için hem gezerek hem de çalışarak buraya karşı olan sorumluluğumu yerine getirmeye çalışıyorum" diye konuştu.



Kazım YÖRÜKCE