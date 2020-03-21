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Haberler Cumartesi Yataktan sokağa: Pijama modası

Yataktan sokağa: modası

Yataktan sokağa: Pijama modası
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Pijama ve gecelik, sokak modasına rahatlık getiriyor. Gündüzden geceye devam eden kıyafetleri, yataktan sokağa devam eden kıyafetler takip ediyor. İpek saten pijamalar ve gecelikler, jean pantolonlar ve triko kazaklar ile kombinleniyor. Moda haftalarında başlayan bu trend, büyük markalar tarafından çok sevildi ve daha da geliştirildi. Markaların bu parçalarını kendi mağazalarında, çoklu marka satan mağaza ve butiklerde bu parçaları görebiliyoruz. Bunun yanında pijama, gecelik trendini Zara, Mango, H&M gibi mağazalarda da uygun fiyatlara bulabilirsiniz.

Fulya TANYOL

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