Ailece okuma saatleri başlasın

Okulların açılması Nisan sonuna uzatıldı. Bu demek oluyor ki bir süre daha evdeyiz. Çocuğunuzla okuma saatleri yapabileceğiniz harika fırsatlar yaratabilirsiniz. Hem sizin hem de çocuğunuz için D&R’ın çok satanlar listesinden bir derleme yaptık... İyi okumalar

Melih DEMİRTAŞ