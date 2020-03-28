Okulların açılması Nisan sonuna uzatıldı. Bu demek oluyor ki bir süre daha evdeyiz. Çocuğunuzla okuma saatleri yapabileceğiniz harika fırsatlar yaratabilirsiniz. Hem sizin hem de çocuğunuz için D&R’ın çok satanlar listesinden bir derleme yaptık... İyi okumalar
Melih DEMİRTAŞ
Ailece okuma saatleri başlasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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