  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Ailece okuma saatleri başlasın

Ailece okuma saatleri başlasın

Ailece okuma saatleri başlasın
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Okulların açılması Nisan sonuna uzatıldı. Bu demek oluyor ki bir süre daha evdeyiz. Çocuğunuzla okuma saatleri yapabileceğiniz harika fırsatlar yaratabilirsiniz. Hem sizin hem de çocuğunuz için D&R’ın çok satanlar listesinden bir derleme yaptık... İyi okumalar

Melih DEMİRTAŞ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ailece okuma saatleri başlasın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA