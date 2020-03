Cevahir hanımın eksi mayası İzmir’de

1800’lü yıllarda 110 yaşına kadar yaşayan Cevahir hanımın tarifiyle hazırlanan ekşi maya ekmekler artık İzmir’de bir telefon ile kapınıza kadar geliyor

Korona virüsünün tüm dünyayı etkisi altına aldığı, evlerimize kapandığımız şu günlerde sağlığımızın her şeyin üzerinde olduğunu anlamış olduk. Beslenmenin, bağışıklık sistemimizin önemini en iyi anladığımız şu günlerde, Lezzet Durağı'nda sağlık kaynağı ekmeğin en doğal halini hazırlayan Baca'yı ziyaret ettik. Baca Gıda'nın kendi ekşi mayası ile ekmek üreterek başladığı yolculuk, bugün kelimenin tam anlamıyla bir "organik devrim"e dönüşmüş durumda. Üretime başlanan tam buğdaylı ve çavdarlı ekmek çeşitlerine bu günlerde, Anadolu'nun genetiği ile oynanmamış tek buğdayı siyezi de eklemişler.



KADINLARDAN ORGANİK DEVRİM

Günümüz buğdayının atası sayılan ve taş değirmenlerde öğütülen siyez unu Kastamonu'dan getiriliyor. Bu sağlık deposu ekmek bir telefon kadar yakınınızda. Hepsi ekşi mayalı organik ekmekleri dışında son dönemde, Baca Gıda'nın yeni pek çok ürünü uluslararası denetim kuruluşu Ceres'ten sertifikalı olarak üretilmeye başlandı. Tümü organik bu ürünlerin belli başlıları kurabiyeler, poğaçalar, kıtılar, pastalar, erişte, mantı ve büyük sürpriz tip-toplar... Organik devrimin en önemli özelliklerinden biri, kadın eliyle gerçekleştirilmiş olması. Genel Müdür Songül Yılmaz ve gıda mühendisi Mine Uysal kelimenin tam anla-mıyla organik üretim alanında kuş uçurt-muyor. Hijyene büyük önem veriyorlar. Hammaddele-rin girişinden, ürünlerin ambalajlanıp çıkışına kadar her aşamaya büyük özen gösteri-yor ve her şeyi kayıt altına alıyorlar.Baca ekşi mayasının hikayesi, Yılmaz ailesinin 1800'lü yıllarda Erzurum yöresinde 110 yaşına dek yaşamış, bitkilerle hastalıklara derman olduğu bilinen ve bilge kişiliği ile çevresinde büyük saygı uyandırmış olan bir başka kadın ferdine, Cevahir hanıma kadar uzanıyor. Tarif sözlü olarak da olsa bugünlere ulaşmayı başarmış. Gıda sektörüne uzun yıllar İzmir'in en ünlü mekanlarında çalışarak başlayan Binali Yılmaz'ın şu anda işletmeciliğini yaptığı yerler arasında Gıda Çarşısı'ndaki "Baca Patiseria" ve Hilton Oteli'nin yanında hizmet veren 'Baca Cafe" yer alıyor. Çiğli'deki imalathanelerinde üretilen ürünlerden özellikle yaş pasta çeşitlerini tatmanızı tavsiye ederim. Yine ortağı Sanver Süzek'le birlikte Manisa ve İzmir'de faaliyetlerini sürdürmekte olan Litany, Tepekule Catering & A7 Şehir Kulübü işletmesi de gıda güvenliği ve lezzet konusunda bir marka. Binali Yılmaz yönetimindeki Tepekule Catering, Miranda Zeytinyağları ve Tepekule Yemek Okulu ile birçok sosyal sorumluluk projesine imza attı.





NEDEN ORGANİK OLMALI?

Organik gıda daha besleyicidir çünkü organik yetiştirme ve işleme sürecinde gıdaların besin öğeleri daha fazla korunur. Vücut bunlardan daha fazla faydalanabilir, daha iyi sindirir, vücudun direnç ve bağışıklık sistemini geliştirir. Organik ürün sağlıklıdır çünkü üretiminde sağlığa zararlı, cildi tahriş eden, bağışıklığı düşüren, çevresel kaynakları kirleten ve vücutta biriken zararlı kimyasallar kullanılmaz. Bu nedenle sadece tüketenlerin değil üreticilerin ve ailelerinin de sağlığı korunur. Organik ürünler rahatlıkla izlenebilen güvenilir kaynaklardan gelir. Tüm organik çiftlikler, üreticiler, fabrikalar ve ürünler bütün dünyada belirli standartlara göre düzenli olarak denetlenir. Organik ürün çevre dostudur; toprağı, havayı, su kaynaklarını, genetik düzeni ve biyolojik çeşitliliği korur, destekler, bunların sürdürülebilirliğini sağlar. Ayrıca toprak erozyonunu engeller, tüm bu eylemleri yaparken yenilenebilen enerji kaynaklarından faydalanır, enerji tüketimini ve karbon salınımını düşürür. Araştırmalar vitamin ve mineral gibi besin öğelerinin organik ürünlerde daha bol olduğunu ve vücut tarafından daha iyi kullanılabildiğini gösteriyor. Bu maddeler sağlımız için gerekli ve hastalıklarla savaşmamıza yardımcı olan bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor.



Son söz; Son dönemde herkes organik, yöresinden doğal diyerek tüketiciyi yanıltmaktadır. Oysa organik ürünler üretimden tüketiciye ulaşana kadar her aşamada zorunlu kontrollerden geçerek belgelendiriliyor, yani sertifikalandırılıyor. Bütün mutfaklarında kullandığı ürünlerde hep doğal ve organik sertifikalı ürünler kullanan, insan sağlığını her şeyin üzerinde tutan Binali Yılmaz ve ortağı Sanver Süzek'i kutluyorum. Şimdi de en temel besin maddemiz ekmeğimizle bir kez daha farklarını ortaya koymuşlardır.

Sezer ALTAN