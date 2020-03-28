Doktor çift evde de hayat veriyor

Denizlili doktor çift, hastanede olduğu gibi evlerinde de insanları hayata bağlamaya çalışıyor. Birlikte çalıp söyledikleri korona şarkısını internetten paylaşan çift büyük beğeni toplayarak fenomen oldu.

Denizli Devlet Hastanesi'nde görevli göğüs hastalıkları uzmanı Dr. Ali İhsan Yıldız ile özel bir hastanede görev yapan eşi dermatoloji uzmanı Dr. Ceren Coza Yıldız, meslektaş olmalarının yanı sıra müzik tutkularıyla da dikkati çekiyor. Çocukluklarından bu yana müziğe ilgi duyan doktorlar, mesleklerinin verdiği stresten müzikle uzak duruyorlar. Evlerinde boş zamanlarında müzikle uğraşan doktor çift, insanları hastanede sağlığına kavuşturdukları gibi korona virüs salgınına karşı alınacak önlemlerle ilgili insanları bilinçlendirmek için bu kez aynı sahneyi paylaştı. İnternette fenomen olan 'Corana Cover' şarkısını Ali İhsan Yıldız'ın çaldığı kanun eşliğinde eşi Ceren Coza Yıldız söyledi. Doktor çiftin, sosyal medya hesabından paylaştığı şarkının videosu onbirlerce kişi tarafından izlendi ve çok beğenildi. Ali İhsan Yıldız ile Ceren Coza Yıldız çifti, şarkının ortaya çıkış hikayesini Yeni Asır'a anlattı.



GÜZEL TEPKİLER ALDIK

Hekimliğin ve müziğin hayatlarının vazgeçilmezleri olduğunu dile getiren Ceren Coza Yıldız, "Eşim gençliğinden beridir müziğin içerisinde. Her türlü sazlı enstrümanı çalabiliyor. Evlendikten sonra 11 yıldır ben de eşime eşlik ediyorum. Evde boş zamanlarımızda eşim çalıyor ben söylüyorum. Korona virüsü salgını ortaya çıktıktan sonra müzikle ilgilenmeye fazla zamanımız olmadı. Okullar tatile girince iki çocuğumuzu, bizden virüs kapmasınlar diye Mersin'e aile büyüklerimizin yanına gönderdik. Evde eşimle yalnız kaldığımızda internetten sözlerini beğendiğimiz 'Corona Cover' şarkısını seslendirmeye karar verdik. Eşim kanun çaldı, ben de şarkıyı söyledim. İnsanlara hem moral olmak hem de bilinçlendirmek için şarkıyı sosyal medyadan paylaştık. Çok güzel tepkiler aldık. Açıkçası şarkının bu kadar beğenileceğini tahmin etmiyorduk. Hem işimizi hem de müziği çok seviyoruz. Bu zor dönemde insanlara moral olabildiysek ne mutlu bize" dedi.





MÜZİKLE STRES ATIYORUZ

Yaklaşık 12 yıldır göğüs hastalıkları olarak uzmanı olarak görev yapan Ali İhsan Yıldız ise, "Korona virüsü salgını ortaya çıktıktan sonra görevli olduğum Servergazi Devlet Hastanesi'nden geçici görevlendirme ile Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladım. Korona virüsü salgınıyla mücadelede ön plandayım. 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Bu yoğunlukta eşimle stres atmak istedik. Ben çaldım, eşim söyledi. Bu şarkı insanlara neşe oldu. Çok mutluyuz. Müziğin içerisinde olmaya devam edeceğiz" dedi.



ŞARKININ SÖZLERİ

Yıldız çiftinin seslendirdiği, sözlerini internetten buldukları şarkının sözleri söyle: "Korana dize getirdin dünyayı helal sana/ Kapadın dünyayı evine ocağına / 3,5 atıyoruz burada, helal sana korona / Hapşırma sakın oyarım bak / Ağzını kapat / elini değdirme dirseğinle / Ne cahilsin ya / Aman dur bana hiç yaklaşma / 1 metrede dur. Şakası yok bak bu korona / Hadi millet hep birlikte o ellerini yıka / 10 dakikada bir yıka / O evinden de çıkma"

İhsan KARATAŞ