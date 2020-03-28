Evde spor stili

Karantina döneminde evde kaldığımız şu günlerde, boş vakitlerimizi evde spor yaparak geçirebiliriz. Peki evde spor yaparken stilimizi renklendirerek ruhumuza da renk katmaya hazır mıyız? Kondisyonumuzu düşürmüyor, şıklığımızdan ödün vermiyor ve motivasyonumuzu asla kaybetmiyoruz. Moralimizin düşmemesi adına ve serotonin salgılamak için egzersiz yapmak şart! Sosyal izolasyon sürecinden çıktığımız zaman eskisinden de güçlü ve dinç olmayı kafamıza koyduk. O zaman stilimize de bunu yansıtalım!