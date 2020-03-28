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Haberler Cumartesi Modada beyaz bir sayfa

Modada beyaz bir sayfa

Modada beyaz bir sayfa
Giriş Tarihi: 28.3.2020

Tüm renkler arasında en saf, en masum renk beyazdır. Hep hayalini kurduğumuz gelinlik bu yüzden beyaz olsa gerek. Yaz mevsimin göstergesi beyaz renkli kıyafetleri hareketlendirmek ve doğru kullanmak elinizde! Beyaz rengi bu yıl ilkbahar-yaz modasına damgasını vuruyor. Özellikle yazın bunaltıcı sıcaklarında bizi güneşin etkilerinden koruyan beyaz renk, şık tasarımlarla bu sezon gardıroplarımızı tam anlamıyla ele geçiriyor. Hem rahat hem de şık olmak istediğiniz sıcak günlerde beyaz bir gömlek ve soft tonlarda bir şort yeterli olacaktır. Hem çabasız bir şıklığı kolayca yakalamış olur hem de bunaltıcı sıcaklarda ferah hissetmiş olursunuz.

Fulya TANYOL

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