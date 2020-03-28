Tas degil orman

Manisa’da Yunusemre ilçesinde bulunan ve yaklaşık 21 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosil ağaç ormanı, görenleri şaşırtıyor. Taş gibi görünen fosil ağaç ormanı, korunmayı ve turizme kazandırılmayı bekliyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Osmancalı Mahallesi yakınlarında bulunan fosil ağaç ormanı, çok özel bir oluşum olması ve az sayıda örnek arasında yer almasıyla dikkat çekiyor. Yuntdağı volkanlarının patlamasıyla oluşan 16 ile 21 milyon yıllık olduğu tahmin edilen fosil ağaçlar, insan faaliyetleri ve doğa koşulları nedeniyle zarar gördü. Alanda yapılan çalışmalarda ladin ve yalankoz ağacı olmak üzere iki ağaç cinsinin varlığı öne çıktı. Bölgede yer alan fosil ağaç ormanı bilim insanlarının da ilgisini çekti.

ÇOK ÖZEL BİR OLUŞUM

Bazı üniversiteler tarafından bilimsel incelemeler yapıldı, ilçe belediyesi de turizme kazandırılması için çalışmalar başlattı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü de, 2018 yılında bölgenin tabiat anıtı ilan edilmesi için çalışmalar yapmıştı. Ancak lav akıntıları ile oluşan taşlaşmış ağaçların bulunduğu alanda net bir adım atılamadı, koruma altına alınamayan fosil ağaç ormanı yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Milyonlarca yıllık fosil ağaçlar, bilinçsiz Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Sezgin de, fosil ağaç ormanının Türkiye'de çok az sayıda olduğunu söyledi. Dünyadaki örneklerinin özenle korunduğunu kaydeden Doç. Dr. Sezgin, özellikle Midilli Adası'nda yer alan fosil ağaçların binlerce ziyaretçi çektiğini söyledi. Doç. Dr. Sezgin, "Bu fosil ağaç ormanının 16-21 milyon yıl arasında olduğu tahmin ediliyor. Volkan patlaması sırasında volkanın magmalarıyla birlikte akan ağaçlar eğer sulu bir ortama gelirse taşın içindeki mineraller ağaca geçiyor ve ağaçlar taşlaşmış hale geliyor. Burada da volkanların patlamasıyla oluşan lav akıntıları ağaçları taş haline getirmiş. Böyle özel bir şartın olması gerekiyor" dedi. Türkiye'de Ege bölgesinde bu tarz bir fosil ağaç ormanının olmadığını kaydeden Doç. Dr. Sezgin, bu özel alanın koruma altına alınması gerektiğini söyledi.





KORUMA ALTINA ALINMALI

Bazı kişiler tarafından fosil ağaç kalıntılarının götürüldüğünü kaydeden Sezgin, "Burası bir an önce korumalı altına alınmalı. Yürüyüş güzergahları oluşturulup güzel örneklerin üstü kapatılıp korumaya alınmalı. Yunusemre Belediyesi'nin böyle bir çalışması var. Midilli Adası'ndaki örneği çok fazla turist çekiyor. Burada da öncelikle bilimsel çalışmalar yapılıp, toprağın altındaki büyük örnekler gün yüzüne çıkarılmalı. Çok değerli bir alan, hayatında kaç kişi taşlaşmış ağaç görebilir? Buna sahip çıkmalıyız. Antik kentler her yerde var, ama bu öyle bir şey değil. Gelen kişilerin de fosil ağaç örneklerini almaları engellenmeli" diye konuştu. Çalışma yapılması halinde ülke turizmine katkı sağlayacak bir alanın ortaya çıkarılacağına inandığını ifade eden Doç. Dr. Sezgin, taşlaşmış ağaçların birçok ziyaretçi çekeceğini söyledi.

Nermin UÇTU