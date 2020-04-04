Aydın’ın yeşil adamı

Aydın'ın ilçesi Koçarlı'da yaşayan Alaaddin Yamaç, yeşil renge olan tutkusuyla dikkat çekiyor. İlçede uzun yıllar, pide dükkanı işleten 40 yaşındaki Yamaç, çocukluk yıllarında tutkunu olduğu yeşil renkten vazgeçmiyor. Yeşil rengi adeta hayatının bir parçası yapan evli ve üç çocuk babası Yamaç, evini, otomobilini ve dükkanını yeşile boyadı. Kıyafet ve özel eşyalarını da yeşil renkten seçen Yamaç, kendisine özgü oluşturduğu tarzla görenlerin ilgisini çekiyor. Yeşil renge olan tutkusunu eşi ve çocuklarına da aşılayan Yamaç, ilçede yeşil renk denilince akla gelen ilk isim oluyor.

HUZUR VE MUTLULUK

Yeşil rengi çok sevdiğini belirten Yamaç, "ÇKoçarlı'da yeşil renk denilince akla ben geliyorum. Yeşil renk bana huzur ve mutluluk veriyor. Yeşil renkten pozitif bir enerji alıyorum. Benim için özel bir renk olan yeşil, her yönüyle artık hayatımın bir parçası oldu. Yaşadığım sürece yeşil renk benim tutkum olacak" dedi.

MEHMET KAVAS