Eğlen, rekabet et ve öğren

Ailece keyifli zaman geçirmenin en güzel yollarından biri de kutu oyunları... Hem iletişimi güçlendirir hem eğlendirir hem kurallara uymayı öğretir. Hazır D&R'da kutu oyunlarında indirim günleri de varken ve evden çıkamıyorken size uygun bir tanesini seçip alın. İşte size farklı seçenekler...

Melih DEMİRTAŞ