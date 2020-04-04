Eğlen, rekabet et ve öğren

Ailece keyifli zaman geçirmenin en güzel yollarından biri de kutu oyunları... Hem iletişimi güçlendirir hem eğlendirir hem kurallara uymayı öğretir. Hazır D&R'da kutu oyunlarında indirim günleri de varken ve evden çıkamıyorken size uygun bir tanesini seçip alın. İşte size farklı seçenekler...
Melih DEMİRTAŞ
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