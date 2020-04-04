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Haberler Cumartesi İncir çekirdeğinden mucize çıkardı

İncir çekirdeğinden mucize çıkardı

İncir çekirdeğinden mucize çıkardı
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Aydın'da emekli öğretmen Hasan Tuna, kuru incirin çekirdeğinden yağ, peeling, sabun, krem, kolonya ve kahve üretti. Emekli öğretmen Tuna, 'gerçek bir hazine' dediği incir çekirdeğinden ürettiği ürünleri, Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyor. Aydın'ın ilçesi Kuyucak'ta yaşayan emekli öğretmen Hasan Tuna, kuru incirin çekirdeklerini tek tek çıkardı. Ardından soğuk pres yöntemiyle yağ elde etti. Bu yağı geliştiren Tuna, sabun, krem, peeling maskesi, kahve gibi yeni ürünler üretti. İncirin çok faydalı bir ürün olduğunu kaydeden Tuna, "İncir çekirdeği adeta gerçek bir hazine. İncir çekirdeğinden elde ettiğimiz yağın ardından birçok çeşit ürün ürettik. Bu ürünler sağlık açısından çok faydalı. Omega- 3 ve E vitamini, incir çekirdeğinden toz haline getirip ürettiğimiz kahve, Türk kahvesi ile karıştırılıp içildiğinde bağışıklık sistemimizi güçlendiriyor, beyin ve kalp rahatsızlıklarına karşı müthiş bir koruyucu işlevi görüyor. Ürettiğimiz tüm bu ürünleri Türkiye'nin dört bir yanına pazarlıyoruz. İncire katma değer oluşturup kent ekonomisine değer sağladığım için mutluyum" dedi.

MEHMET KAVAS

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