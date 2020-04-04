Masalsı bir dünya: Tül elbiseler

Instagram'da gün geçtikçe daha çok gördüğümüz tül mini elbiseler, güzel bir yaz akşamı için harika bir seçenek! Hafif esintili bir yaz gecesi için tül mini elbiselerden daha uygun bir stil düşünemiyoruz. Tüm markalarda karşımıza çıkan tül elbiseler bu yaz mekanları ve sokakları kasıp kavuracak. Zara ve bir çok ünlü markada karşımıza çıkan tül elbiselerde özellikle baskılı olanları da tercih edip stilinize bir parça renk katabilirsiniz.



Pastel sarı ile ışıldayın

Bulutlu günlerde içinizi ısıtacak bir renk varsa o da pastel sarılar. Sarının her tonunu giydim diye bu akımı es geçmeyin. Pastel tonlar bu sezonun en hit stil ipucu. Özellikle aksesuarlarda sarı renk sizi çok romantik gösterecek. Güneş ışığının yumuşatılmış versiyonunu üzerinize taşıyan pastel sarılarını şimdiden giymeye başlayın. Modunuzu yükseltmenin yanı sıra şık bir görüntü yaratan pastel sarılarını, beyazlar, kremler ve turuncular ile eşleştirebilirsiniz.



Fulya TANYOL