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Haberler Cumartesi Şimdi korona savar şifalı otlar mevsimi

Şimdi korona savar şifalı otlar mevsimi

Şimdi korona savar şifalı otlar mevsimi
Giriş Tarihi: 4.4.2020

Tire'nin, yemek kültüründe önemli yer tutan ot ve sebze yemekleri beslenme uzmanları tarafından "korona savar" olarak gösteriliyor. Dengeli beslenmenin her fırsatta altını çizen diyetisyenler kovid 19'a karşı bağışıklık sistemini sebze ve ot yemekleri ile güçlendirmeyi öneriyor. Baharın gelmesiyle birlikte doğada kendiliğinden yetişen şifalı otlara mevsimsel sebzeler de eşlik ediyor. Bahar aylarının en güzel özelliklerinden biri de kısa süre de olsa kış sebzelerinin bu zaman dilimi içinde diğer sebzelerle aynı tezgahlarda yan yana satılması oluyor. Sarmaşık, kopurcuk, tere, roka, arapsaçı menengeç, turp otu, hardal, sirken, köpek üzümü, pazı, ebegümeci ve ısırgan otu gibi otlar düşük bünyeleri toparlayan hastalık savaşçısı olarak biliniyor.

NADİR UYSAL

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