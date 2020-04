Tarih, lezzet ve kültürü buluşturan rotalar

Güneşili günler çoğalmaya başladıkça evde kalmak daha da zorlaşıyor. Ancak maalesef biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Birkaç hafta sonra belki biraz daha rahat bir döneme girebiliriz. İşte o zaman belki biraz dağ bayır dolaşmak bize iyi gelebilir. Ailece çıkacağınız yürüyüşlerde yine insanlarla sosyalleşmeden doğanın içinde biraz stres atabilirsiniz. İşte İzmir Yarımadası’nın bağlardan zeytinliklerden geçen en güzel rotaları...

BARUTÇU - ZEYTiNKÖY

KONAK'A 97 km mesafedeki Barutçu köyüne İzmir - Aydın otobanından ulaşılabilir. Otobanın Selçuk - Efes - Kuşadası ayrımından çıkın, Selçuk - Kuşadası yönüne devam edin. Selçuk merkezine girmeden sağdaki köy yolunu yaklaşık 9 km takip ederek Barutçu köyüne varabilirsiniz.



SELÇUK - EFES - PAMUCAK

ARTEMİS Tapınağı önünden başlayan parkur, Efes surlarının başlangıcına kadar toprak yol ve karayolunun kenarından devam ediyor. Çoğu zaman surları sağa alan yol, kimi kapalı makilik alanlarda ise sur üzerinden devam ediyor. Surların takip edildiği sırt hattını tamamlayıp düze indikten sonra çoğunlukla arazi yolları ve orman yolunu takip ederek Pamucak'a varıyorsunuz. Her mevsim rahatlıkla yürünebilen parkur üzerinde bir engel bulunmuyor.



ÜRKMEZ- KAVAKDERE

SAHİLDEN başlayan parkur, yerleşim alanlarından sonra bahçeler arasından ve orman yollarından, çoğunlukla yangın şeritlerini takip ederek geçiyor. Parkurun önemli bir güçlüğü yok. Topografyanın çok kırıklı yapısı nedeniyle fazla sayıda iniş çıkışı var.



KAVAKDERE - TEOS

PARKUR tamamen açık alandan, tarla ve bahçeler arasından geçiyor. Seferihisar - Doğanbey yolunu geçtikten sonra sahile kadar asfalt yoldan devam ediyor. Rota üzerinde Teos Antik Kenti, Dionysos tağınağı yer alıyor. Sığacık Kalesi ve Kale içi mahallesi yer alıyor.



ZEYTNKÖY - GÖLOVA - ÇLE

HER mevsim rahatlıkla yürünebilen parkur Zeytinköy'den başlıyor, 2.5 km. den sonra eğim sürekli artıyor. Başlangıçtaki asfalt ve arazi yolundan sonra Notion rotasından ayrılıp belirgin patika ile uzun bir süre devam ediyor. Makilik ve ormanlık alanlar arasındaki arazilere vardığında tekrar traktör yolu ile Gölova'ya varıyor. Sonrasında yine orman yolları ve arazi yolları ile Çile köyü merkezine bağlanıyor.



TURGUT- HSANYE- OVACIK

PARKURUN ayrıntıları: Turgut köyünden başlayan parkur; çoğunlukla patika olmakla birlikte traktör yolu, orman yolu ve kısmen asfalt yoldan oluşuyor. Bahçeler ve tarlalar arasından ve ormanlık alandan ilerleyen rotanın hemen hemen ortasında İhsaniye köy merkezi bulunuyor. Turgut köyü ile İhsaniye köyü arasında antik dönemde taşların çıkarıldığı ve yöre halkının Kesikkaya olarak isimlendirdiği antik taş ocağı bulunuyor. İhsaniye köyünde eski cami harap durumda olsa da görülmeye değer.



GÖDENCE - EFEMÇUKURU - KAVACIK - PAYAMLI

GÖDENCE'DE asfalt köy yolu ile başlayan parkur arazi yolları, orman yolları ve az miktarda belirgin patikaları izliyor. Ormanlık, bağlık ve zeytinlik alanlardan geçen parkur her mevsim yürünebilecek nitelikte. Parkur boyunca dört köy bulunuyor.



ALAÇATI - GERMYAN

ALAÇATI merkezinde futbol sahasının bulunduğu kavşaktan başlayan parkur, güneyde sörf merkezine / yat limanına giden asfalt yolu takip ediyor. Parkur, otoban servis yolu, toprak yollar ve makilikler arasından patikaları takip ederek baraj gölü kenarından ve ormanın olmadığı açık alanlardan geçiyor.



AZMAK - DEMRCL (ARA)

BAŞLANGIÇ noktası olan deniz kenarından 300 m ilerleniyor. Antik Teos kentinin kuzey limanının yani bugünkü Sığacık Körfezi'nin kuzey kıyısındaki Demircili köyünün yakınında yer alıyor. İlkçağ kenti kalıntıları, yalnızca bazı temel kalıntıları ile üç beş mimarlık yapıtı parçasından ve her yere yayılmış çanak çömlek kırıntılarından ibaret. Airai kalıntılarının, Demircili köyü kurulmadan çok önce, deniz yolundan taşına taşına yok edildiği anlaşılıyor. Parkur bakir koylar, temiz deniz ve eşsiz manzaralar sunuyor.



GERMYAN - ILDIRI (ERYTHRA)

TOPRAK zeminli orman yolu, arazi yolu ve geniş patikalardan oluşan, çoğunlukla zeytinliklerden, orman ve makiliklerden geçen ve körfez manzarası sunan parkur, her mevsim yürüyüş ve bisiklet yolu olarak kullanılabilir.