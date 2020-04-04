Televizyon keyfi bir adım öteye taşınıyor

Korona virüsün etkileri tüm dünyada hızla devam ederken, diğer yandan teknoloji de gelişmeye devam ediyor. Televizyonlar hem görüntü hem de içerik olarak oldukça değişiyor. Çin merkezli teknoloji üreticisi Huawei, sessiz sedasız yeni bir televizyon geliştiriyor. Vision serisi akıllı televizyonlarına Huawei, yeni bir model eklemenin hazırlıklarını yapıyor. 8 Nisan'da tanıtılması beklenen yeni TV ile ilgili paylaşılan görüntü, ekranın konsolun içine girdiğini ve kaybolduğunu gözler önüne seriyor.



KONSOLDA KAYBOLUYOR

Kullanıcılar TV'yi kullanmadıklarında televizyonu konsolun içinde 'kaybedebilecek'. İnce çerçeveli bir tasarıma sahip olduğu dikkat çeken ürün, 120 Hz tazeleme oranı ile gelecek ve 4K çözünürlük desteği de elbette sunacak. 85 inç ekran büyüklüğüne sahip olması beklenen ürün, Huawei'nin geliştirdiği HarmonyOS işletim sistemini kullanıyor. Fiyatı ise 1600 dolar!



ÖZEL BİR BİRLEŞİME SAHİP

Diğer yandan Samsung da, dünyanın en büyük teknoloji fuarı CES 2020 kapsamında yeni televizyonunu görücüye çıkardı. Samsung Q950TS 8K QLED TV modeli Tayvanlı tedarikçilerin de yardımıyla özel bir birleşim sürecine sahip. Ön panel olduğu gibi gövdeye entegre edilmiş ve çerçevelere ihtiyaç kalmamış. Sadece alt çerçevenin kalınlığı kaide nedeniyle biraz fark ediliyor. Infinity Screen adı verilen bu teknoloji ile birlikte kasanın kalınlığı 15mm olmuş.



8K ÇÖZÜNÜRLÜK

Çerçeveler kalktığı için projeksiyonun verdiği duvara yansıtma hissiyatı daha parlak bir şekilde izleyiciye sunuluyor. Quantum Processor 8K işlemcisi ile güçlendirilen televizyon yapay zeka ile içerikleri 8K olarak daha verimli ölçeklendirebiliyor. Ayrıca YouTube platformu da televizyon için 8K çözünürlükler hazırlayacak. Yine yapay zeka ve Object Tracking Sound teknolojisi sayesinde sahnedeki nesnelerin hareketine göre sesler optimize ediliyor. Bixby ise kullanıcıların komutlarına göre arka plan görüntülerini değiştirebiliyor. Samsung Q950TS 8K QLED TV için henüz bir fiyat açıklanmadı.