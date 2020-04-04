Virüsle savaş iğne ucunda

Türkiye'nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan biri olan Necati Korkmaz, sağlık çalışanlarına minnet borcunu ödemek için şırınga iğnesinin ucuna 2 milimetre büyüklüğünde 'Doktor X' mikro heykeli yaptı. Tüm dünyayı saran koronavirüs (Kovid- 19) tedbirleri kapsamında 'evde kal' çağrısına uyarak verilen arayı en iyi şekilde değerlendiren Korkmaz, sağlık çalışanlarını unutmadı. Mikroskopun başında 11 gün geçirerek eserini ortaya çıkaran Korkmaz, "Evde otururken ne yapabilirim diye düşündüm ve fedakarlıkla çalışan sağlıkçılar için bir eser yapmaya karar verdim. Magazinsel kaygıya düşmeden elimden geldiği kadar vefa borcumuzun minneti olarak Doktor X mikro heykeli yaptım. Bu eserimi mikroskop başında 11 gün geçirerek yaptım. Bu normal çalışma zamanımla yaklaşık 6 aya tekamül ediyor. Her şey bitip güzel günlere çıktığımızda inşallah Kuşadası Mikro Minyatür Müzesi'nin en güzel yerinde ilk bakılan eser olarak gururla sergilenmeye başlanacak" dedi.

İBRAHİM UZUN