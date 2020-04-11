Çocukların, ‘Mavi Hayaller’i yarışıyor

Yalıkavak Marina, Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıldönümünde çocuklara deniz sevgisi ve tutkusunu daha fazla aşılamak amacıyla "Mavi Hayaller" başlıklı bir resim projesi düzenliyor. UNICEF İşbirliği ile düzenlenen online resim yarışmasına farklı yaş gruplarından çocuklar katılabilecek. Yalıkavak Marina tarafından çocukların hayallerini resmedecekleri ve moral bulacakları "Mavi Hayaller" projesinde, farklı yaş aralığındaki çocuklardan, denizlerle ilgili yaratıcılıklarını sergileyecekleri resimler çizmeleri ve göndermeleri bekleniyor. Her yapılan resim gönderimi adına Yalıkavak Marina, UNICEF'e katkıda bulunmaya devam ediyor.

KATILMAK ÇOK KOLAY

4-11 yaş arası çocuklar, resimlerini https://yalikavakmarina. com.tr/tr/blue-dreamspainting- project/ web sitesine 9 - 21 Nisan 2020 tarihleri arasında yükleyerek projeye katılabilecekler. Tüm bu süre boyunca bütün resimleri https://yalikavakmarina. com.tr/tr/ blue-dreams-voting/ sitesinden ziyaret edebilecek ve 22 Nisan'da yine aynı link üzerinden beğendiğiniz resme oy verebileceksiniz. Sonuçlar 23 Nisan'da https:// yalikavakmarina.com.tr/poll/ mavi-hayaller/ sitesinde ve Yalıkavak Marina sosyal medya hesaplarından ilan edilecek. Projede her yaş kategorisinde 1. seçilen çocuklar özel ödüller kazanmalarının yanı sıra Yalıkavak Marina'nın misafiri olarak denize özlem duyduğumuz günler biter bitmez Temmuz 2020'de 1 ebeveyni ile birlikte 1 gece, 2 gün Yalıkavak Marina Boutique Hotel'de ağırlanacak ve sürprizlerle dolu eğlenceli bir dünyaya adım atacak.