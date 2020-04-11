Kemikleri sanat eserine dönüştürüyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde yaşayan Nesibe Sözen, hayvan kemiklerini minyatür resimle birleştirip çeşitli süs eşyaları yapıyor. 31 yıl resim öğretmenliği yaptıktan sonra 4 yıl önce emekli olan evli ve 2 çocuk annesi Nesibe Sözen, emekli tarih öğretmeni eşi Kemal Sözen'in de desteğiyle Yenipazar'daki evinin zemin katında 2 yıl önce atölye açtı. Açtığı atölyede ilçedeki kasaplardan topladığı hayvan kemiklerini önce kaynatan Nesibe Sözen, temizlediği kemikleri işleyerek baston, kılıç, tespih, kalemlik, anahtarlık, saç tokası, yüzük ve kolye benzeri çok sayıda süs eşyası yapıyor. Hayvan kemiğinden yaptığı süs eşyalarına ilgilinin yoğun olduğunu dile getiren Sözen, "Bu süs eşyalarını yapmak kolay değil. Kasaptan aldığım kemikleri temizleyip kaynatıyorum. Kemikler 2 yıl bekliyor. Uygun kıvama gelince kemiklerin üzerine motifler işliyorum. Süs eşyalarının işlemesi, yapımı ve üzerine yapılan resimler bazen günlerce sürebiliyor. Kemiğin her parçasını kullandığımız gibi kaynattığımız suyunu bile faydası çok olduğu için ağaçlara veriyoruz" dedi.

İHSAN KARA