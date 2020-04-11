Sarayların İzmirli lezzeti

Osmanlı saraylarında oturduğu lezzet tahtına Gaziantep şehri sahip çıksa da İzmir doğumlu bir baklava gönüllerin tacını giymeyi başardı.

Baklava, her lokmasında ayrı bir lezzet saklı olan 40 katlı bir lezzet. Üstelik bu tatlıda lezzet kadar, bir tarih yolculuğu da saklıdır. Nitekim Orta Asya steplerinden İran'a ve oradan Anadolu'ya uzanan bu lezzet yolculuğu, Osmanlı Dönemi'nde zirveye ulaşmıştır. Tarihi çok eskilere dayanan ancak gerçek lezzetini Osmanlı mutfağında bulan baklava, bilhassa son dönemlerde pek çok ülke mutfağınca "paylaşılamayan lezzet" durumundadır.

ZİYAFET VE ŞÖLEN

Saray şölenlerinden düğünlere, ziyafetlerden devlet törenlerine kadar çok geniş bir çerçevede kimlik kazanan baklava bir medeniyet değeri haline gelmiştir. İşte baklavanın Osmanlı saraylarında oturduğu lezzet tahtı da, yüzyıllardan bu yana böyle bir mutluluğun ve damak tadının örneğidir. Sadece yemek masalarında, bayramlarda, kutlamaların baş tacı değil, ülke ekonomisi için de önemli bir değerdir. Ünü sınırlarımızı aşan, Türk mutfağının baş tacı olan Antep baklavasının, yapımında kullanılacak her bir malzemenin seçimi ve her bir aşaması ayrı bir özen ister. Bu hafta Lezzet Durağı'nda, evimize kapandığımız şu günlerde size tatlı bir şey sunmak istedik. Tatlıların sultanı baklavayı ve Gaziantep Baklavası'nın İzmir'deki temsilcisi Ağam'ı yazdım. 2020 yılında 42. yılını kutlayan Ağam, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrikası ve 16 şubesi ile var olma nedeni olan İzmirlilerin "tatlı eseri" olarak, hayranlık uyandırıyor. Bu süreçte bütün mağazaları faaliyette ve paket servisi ile kapınıza gelmeye devam ediyor. Ağam, Gaziantep'in yetiştirdiği tatlı ustalarından biri olarak tanınan Yaşar Murat'ın "tatlı bir hayali" olarak İzmir'de kurulur. Gaziantep'in en meşhur tatlı ustalarının yanında baklava ile tanışan, tatlı üretimine olan hevesi, el yatkınlığı ve çalışkanlığı ile ustalarının dikkatini çeken Yaşar Murat'ın, Gaziantep'te başlayıp İzmir'de devam eden tatlı yolculuğunun sonucunda ortaya çıkmıştır.

İKİ KUŞAKTIR

Gaziantep'te kendi işletmesini kuran Yaşar Murat, çocukluk yıllarından beri kalbinde yer alan İzmir sevgisi nedeniyle İzmir'de yaşama ve çalışma kararı alarak, 1978 yılında ailesiyle birlikte İzmir'e taşınır. Yaşar Murat, İzmirlilerin hayranlığını çok kısa bir süre içerisinde kazanmayı başararak tanındı, sevildi, büyüdü ve Ağam, bir İzmir markası haline geldi. Marka üç bileşenin ürünüdür; mirası ve kalıcı gelenekleri, karakteristik davranış tarzı ve kültürü, gelişimin sürekliliğini sağlayan rüyasıdır. Marka aynı zamanda örgütün kurumsal değerlerini ve kültürünü de yansıtır. Son olarak ama en az diğerleri kadar önemlisi, marka, işletmenin gerçekleştirmek için çıktığı büyük rüyayı somutlar. Ağam da kurucusu ve onursal başkanı olan Yaşar Murat'ın çok küçük yaşlardan itibaren "tatlı ustası" olarak yetiştirdiği oğulları; Ömer, Veysel ve Cevdet Murat tarafından yönetiliyor.

İLK COĞRAFİ İŞARET

Gaziantep ile özdeşleşen, bu şehrin önemli bir markası olan Antep baklavası, Gaziantep'i Gaziantep yapan önemli bir değerdir. Antep baklavası tescili, Türkiye'nin AB'den aldığı ilk coğrafi işarettir. Ağam baklavalarının kalitesinin sırrı, yarım asrı aşan bilgi birikim ve ustalığın işini sevgi ve tutku ile yapmalarıdır. Ayrıca kullanılan malzemelerin önemi büyük. Ağam'da bütün ürünler su ve şeker hariç yöresinden alınıyor. En önemli malzemelerden ilki yağdır. Bu yüzden yağ, Urfa'da ilkbaharda 15 çeşit taze körpe çiçek ve otları yiyen hayvanlardan alınıyor. İkinci önemli malzeme olan fıstık ise mevsiminde Antep'ten özel boz fıstık çeşitlerinden alınıyor. Baklava unu da durum buğdayı denen sert buğdaydan üretiliyor. Su böreği için Antep'ten gelen keçi peyniri mozarella ile karıştırılarak kullanılıyor. Yaz aylarında güneşte doğal olarak kurutulmuş nişastalar yılık olarak alınıyor. Dondurmada Kastamonu yöresi salebi ile Yozgat yöresinin salebi ile paçal yapılarak kullanılıyor.

İLKELERDEN TAVİZ YOK

Prensipleri "Kazancın çokluğu değil sürekliliği önemli" olan Ağam Baklavaları'nın ikinci kuşak temsilcilerinden Veysel Murat "Ağam markasının olmazsa olmazları; üretimde kalite, ticarette dürüstlük; çalışanlarımıza, tedarikçilerimize, müşterilerimize ve kanunlara saygı, doğduğumuz, üzerinde büyüdüğümüz topraklara, ülkemize sadakat, en büyük farklarımızdan biri olan ilkelerimiz, bizce sahip olduğumuz en önemli değerlerimiz. Şirketimizin 42 yıldır devam eden istikrarlı ve güvenli büyümesi, yönetim kurulumuzun geleneklerine bağlı çalışmaları sayesinde gelecekte de aynı istikrarla, aynı güvenle devam edecektir. Yaşar Murat tarafından bu ilkelerle kurulmuş olan Ağam, sadece sıra dışı ürünleriyle değil, örnek gösterilen ilkeleriyle de tanınır" diyor.



Son söz; Marka yönetimi oldukça uzun süren ve yoğun çaba isteyen bir süreçtir. Emek, bilgi, birikim ve uzmanlık ister.

Bir hayalle çıkılan bu tatlı yolculukta başarı, sevgiyle, emekle, telkâri ustası sabrıyla ilmek ilmek örülmüş. Ortaya İzmir'in markası "AĞAM" çıkmış. Bu lezzet ve marka yolculuğunda Ağam ailesine başarılar diliyorum.

Sezer Altan