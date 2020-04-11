Teknolojiyle evinizin havasını değiştirin!

Tüm Türkiye olarak evlere kapanılan bugünlerde kişisel ve çevresel hijyen normalden çok daha önemli hale geldi. Özellikle eller her zamankinden fazla temizleniyor, evler ve odalar sürekli havalandırılıyor, solunan havanın temiz olmasınaysa ekstra özen gösteriliyor. Hava temizleyiciler ise korona döneminin en çok satın alınan eşyaları arasında bulunuyor.

AMACINIZI BELİRLEYİN

Birçok çeşidi bulunan hava temizleyiciler ve nemlendiriciler hangi amaçla kullanılacağına, filtreleme sistemlerine, kullanılacak ortamın büyüklüğüne göre farklılık gösterirken bazı ürünler de otomatik algılama ve otomatik çalışma seçenekleriyle ön plana çıkıyor. Dolayısıyla tüketiciler de ürün tercihlerinde ilk olarak bu başlıklara dikkat etmeliler.

İHTİYACA UYGUN FİLTRE

Filtreleme sistemi çok önemli bir yer tutuyor. HEPA, karbon ve aktif karbon gibi seçenekleri bulunan filtreleme sistemleriyle cihazlar, bu alanda birbirinden ayrışıyor hatta markadan markaya göre de değişiklik gösteriyor. Karbon filtreler özellikle gaz ve kokuları havadan ayrıştırabilirken HEPA filtreli cihazlar yüksek verimli özellikleriyle havada bulunan daha küçük partikülleri de yakalama özelliğine sahipler. Başka bir değişle genel olarak toz, sigara veya türlü kötü kokulara karşı karbon filtreli cihazlar yeterli olabilecekken bakteri, polen, alerjen, toz veya kötü kokular gibi unsurlara karşı HEPA filtreli cihazlar tercih edilmeli. Çok küçük partikülleri de yakalamak üzere tasarlanan HEPA filtreye sahip cihazlar, bu yanlarıyla birçok farklı alanda da kullanılabiliyor. Filtreler hakkında merak edilen diğer bir konu ise filtrelerin değişimi veya tekrar kullanılabilir olma özelliği. Bu konu markadan markaya ve modelden modele göre değişiklik gösterse de bazı filtrelerin değiştirilmesi gerekirken bazıları ise yıkanabilme ve kolay temizlenebilme özelliğiyle öne çıkıyor. Bununla beraber kullanım sıklığına göre değişiklik gösterse de filtrelerin büyük çoğunluğunun yılda 1 kez değiştirilmesi yeterli görülüyor.

OTOMATİK ÖLÇME

Elektrik tasarruflu olan bu cihazların büyük kısmında otomatik algılama ve çalışma özelliği bulunuyor. Bu cihazlar tıpkı klimalarda olduğu gibi içerisini ölçümlüyor ve gerekli durumlarda kendileri çalışıyor.

AZ GÜRÜLTÜ

Temiz bir hava solumak için evlere alınan bu cihazlar hakkında sorulan diğer bir soru ise çalışırken ses çıkartıp çıkartmadığı... Odada kendi halinde çalışan bu cihazların büyük çoğunluğu kullanıcıları rahatsız etmeyecek gürültü emisyon oranına sahip. Tüm bu özellikler, hava temizleyici ürün tercihlerinde çok önemli kriterler. Fakat diğer önemli konuysa cihazın kullanılacağı odanın büyüklüğü. Tüketiciler görece daha ufak sayılabilecek yatak odalarına alabildiği gibi salon veya oturma odaları gibi daha çok insanın bulunabildiği, daha geniş yaşam alanlarına da hava temizleyici alabiliyor. Bu noktada ise ürünün kullanılabileceği maksimum metrekare özelliği devreye giriyor. Bu konu hakkında bilgi; seçilen ürünün açıklamasının yer aldığı tabloda yer alabildiği gibi MediaMarkt danışmanları tarafından da sağlanabiliyor.