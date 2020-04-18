Ev terliği zamanı

Korona virüsü moda dünyasında da büyük değişimler yaşattı. Evde kaldığımız şu günlerde evde kendi modamızı yaratmaya başladık. Buna aksesuar olarak bir de terlikleri ekledik. Gardınızı alın; büyük bir terlik modasıyla karşı karşıyayız. Parmak arası, tokalısı, platformlusu; her zevke göre terliklerin altın çağını yaşıyoruz. Özellikle sokağa çıkamadığımız şu dönemde evde farklı farklı model terliklerle kendimizi iyi hissetme zamanı! Oysho, Zara gibi birçok markada bulacağınız terlikler, eşofman takımlarınızın ayrılmaz birer parçası haline gelecek.