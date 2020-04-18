  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Karantinada tek aksesuarınız akıllı saatler

Karantinada tek aksesuarınız akıllı saatler

Karantinada tek aksesuarınız akıllı saatler
Giriş Tarihi: 18.4.2020

Günümüzde adeta ihtiyaçlardan biri haline gelen akıllı saatler, kullanıcılar tarafından en az normal kol saatleri kadar tercih edilmeye başladı. Şu günlerde aktifliğinizi ölçen akıllı saatle,r en az sıcak yaz günlerinde güneş kremi kadar önemli hale geldi. Adımlarınızı, kalp ritminizi, yaktığınız kalorileri ve yürüdüğünüz rotayı analiz eden akıllı saatler aynı zamanda uyku düzeninizi kontrol etme gibi özelliklere sahip. Telefonlarınızı bağlayabildiğiniz akıllı saatler ve bilekliklerdeki spor uygulamaları ile bileğinizde siz özel bir antrenöre sahip olabilirsiniz!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karantinada tek aksesuarınız akıllı saatler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA