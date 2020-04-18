Karantinada tek aksesuarınız akıllı saatler

Günümüzde adeta ihtiyaçlardan biri haline gelen akıllı saatler, kullanıcılar tarafından en az normal kol saatleri kadar tercih edilmeye başladı. Şu günlerde aktifliğinizi ölçen akıllı saatle,r en az sıcak yaz günlerinde güneş kremi kadar önemli hale geldi. Adımlarınızı, kalp ritminizi, yaktığınız kalorileri ve yürüdüğünüz rotayı analiz eden akıllı saatler aynı zamanda uyku düzeninizi kontrol etme gibi özelliklere sahip. Telefonlarınızı bağlayabildiğiniz akıllı saatler ve bilekliklerdeki spor uygulamaları ile bileğinizde siz özel bir antrenöre sahip olabilirsiniz!