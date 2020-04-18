Korona sonrası tercih ıssız koylar

Bu salgın ve karantinanın yazın bitmesini umuyoruz ve evde kaldığımız günlerin acısını ıssız koylarda çıkarmayı planlıyoruz. Eğer bu günler geçer de tatile gidersek insansız plajları tercih edeceğiz

Fethiye

Darboğaz'dan Karanlıkiçi'ne girdiğinizde, güneyinizde saklanır Göbün koyu. Domuz adasının güneyinde, girişi epeyce dar, çevresi çam ve zeytin ağaçlarıyla kaplı uzunca bir koydur. Göcek koylarının en korunaklısıdır. Her havaya kapalı koy, aynı zamanda bir kış limanıdır. Korunaklı ama küçük ve dar olan bu koya iki yüksek tepenin arasından girilir. Zaten koyun girişi dikkatli bakılmazsa uzaktan belli olmaz. Girişten itibaren derinlik düşer. Liman içi ortalama derinlik 5-7 metre arasıdır. Koyun batı tarafı tamamen sığlıktır.



Kumluca

Antalya Kumluca koyu, harika bir doğal güzelliğe sahip olmakla birlikte zengin tarihi geçmişin görüldüğü yerlerdendir. Ayrıca sakinliği ve temizliği ile Papaz koyu salgın bitiminde tercih edilecek yerler arasında.





Marmaris

Marmaris ve Datça arasında yer alan Mersincik Burnu civarındaki Büyük Çatı Koyu, çam ormanları içinde, masmavi ve tertemiz deniziyle oldukça keyifli bir yer. Büyük Çatı Koyu'nun girişinde, üstünde tek bir ağacın yer aldığı küçük bir ada bulunuyor. Küçük bir planı da olan koyda deniz kenarındaki kuyu suyunu içebilir veya yıkanabilirsiniz.



Çanakkale

Çanakkale'de bulunan Suvla Koyu, geniş bir kumsaldan oluşusuyor. Sığ olduğundan deniz de oldukça ılık. Tesisin bulunmadığı, denizinin berrak olduğu, şemsiyesini kapıp gelen bir kesim insanın olduğu sakin koylardan biri.



Gökova

Değirmenbükü, Gökova'nın en büyük koyu. Etrafı çam ormanlarıyla kaplı olduğundan denizin rengi adeta zümrüt yeşilini almış. Mavi yolculuk turlarının vazgeçilmez pek çok koyuna ev sahipliği yapıyor.



Didim

Didim, Akademi koyu ve tertemiz suları ve harika doğasıyla ekonomik ve sakin bir tatil isteyenlerin tercih edebileceği bir yer.





Dikili

Sakin, huzurlu, kafa dinlemek için harika bir seçenek olan Bademli Koyu; mavi ve yeşilin buluştuğu eşsiz güzelliklerinden bir tanesi. Zindancık Koyu ise beyaz kumu, berraklığı, sakinliği, doğallığı, mavinin her tonu ile huzur verecek.



Dalaman

Muğla'nın Dalaman ilçesinde yer alan Kapıdağ Yarımadası, enfes güzellikteki koylara ev sahipliği yapıyor. Ancak bir koy var ki, gezi teknelerinin keşmekeşinden uzak, olabildiğince dingin olan Gökgemile Koyu.



Karaburun

İzmir'in sakin ilçesi Karaburun'da hemen hemen her köyün kendi plajı ve iskelesi var. Karaburun'un en güzel köylerinden Kösedere'nin plajı ise Boyabağı. Zeytin ağaçlarının olduğu dar bir yoldan gidilen Boyabağı, turkuaz rengiyle insanı ilk görüşte kendine çekiyor.