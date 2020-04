Onları bir de mutfakta görün

Bu hafta D&R’ın sepetinden seçtiğimiz bir kitabı yakından inceleyeceğiz. Aynur Tartan’ın 10 yıl önce piyasaya çıkan kitabı, hem magazin merakımıza, hem okuma sevdamıza hem mutfağımıza hem de midelerimize hitap ediyor.

Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta



AJDA PEKKAN / SANATÇI

Benim en sevdiğim öğün kahvaltıdır. Güne güzel başlamak için kahvaltı en önemli unsurdur. Kahvaltı masam, beyaz kolalı örtüler serilmiş, kır çiçekleriyle renklendirilmiş, şık kahvaltı takımları yerleştirilmiş; peçetesi, tuzluğu, biberliği eksik olmayan bembeyaz bir masadır. Kahvaltı sofrası, hayata yani GÜN(E) AYDIN başlamak gibi tertemiz, bembeyaz ve aydınlık olmalıdır. Kahvaltımın en önemli unsuru peynirdir. Peynir konusunda hassas bir damak tadım vardır. Titizimdir. Beyaz peynir, olmazsa olmazımdır... Keçi peynirinden de vazgeçemem... Yumurta benim için çok önemlidir. Natürel yumurta olsun isterim ve nasıl pişerse pissin; omlet, haşlama ya da her neyse, usulüne uygun pişmelidir. Yumurta pişirmek, öyle kolay bir iş değildir. Zamanını ayarlamak tecrübe ve dikkat ister... Güzel, demlenmiş bir çay da oldu mu, güne keyifsiz başlamak diye bir şey olamaz... Şimdi size vereceğim tarif de kahvaltıların vazgeçilmezi yumurtayla yapılan bir lezzet... YAPILIŞI: Derin bir tencereye 3 bardak su koyalım, kaynadıktan sonra içine 1 çorba kaşığı sirke ilave edelim. Kaynayan suyun içine kişi sayısına göre yumurta kıralım. Yumurtanın beyazı sertleşip sarısı kayısı kıvamına gelince bir kevgir yardımıyla sudan çıkaralım. Ayrı bir yerde yarım bağ, ıspanağı yıkadıktan sonra, doğrayarak teflon tavada az bir zeytinyağında kavuralım. Yine ayrı bir yerde 5 dilim somon fümeyi yağsız tavada çevirelim. Tost ekmeklerinden, büyük bir bardak yardımıyla daireler elde edelim. Elde ettiğimiz daireleri ekmek kızartıcıda kızartalım. Kızarttığımız ekmekleri servis tabağına alıp, üzerine ıspanak, ıspanağın üzerine somon, somonun üzerine de yumurtayı koyalım. En üstüne de hazırladığımız sosunu dökelim. SOSUN HAZIRLANIŞI: 3 yumurta sarısını çırpalım. 20 gr tereyağını benmari usulü eritelim. Çırpılmış yumurtaya yavaş yavaş itave edelim, içine de yarım limon suyunu ilave ederek hepsini birlikte karıştıralım. Afiyet olsun...



Aysel sütlacı ve erikli bonfile

MÜJDE AR / SANATÇI

Her çocuk gibi benim de ilk öğretmenim annemdi. Mutfağa dair ilk dersleri ondan almıştım. Trabzon Lisesi'nde okumuş, bütün kurslara gitmişti. Yemeği usulüne uygun yapmayı severdi. Tereyağı mutfağının baş tacıydı. Karnıyarığı dahi, Trabzon tereyağıyla yapardı. Öyle çok çalışırdı ki yemek yapmaya vakti olmazdı ama yaptığında da yemeğin hakkını verirdi. Mesela, ona göre sütlacı pişirmenin ilk şartı, sabırdı. Önce kısık ateşte pirinci kavururdu. Sonra sütü katar, karıştırır, karıştırır, karıştırır... Pirinç kendini bırakana kadar, sabırla, itinayla, inatla karıştırırdı. Helmelenince şekerini katar ve asla başka bir şey koymazdı. Kıvamı da belliydi. Kâseye kaşığı sapladın mı, içinde dimdik duracak. Bir de favası meşhurdu. Bereketli olsun diye, koca bir tencere fava yapardı, yatıp kalkıp, dört gün üst üste fava yerdik. Annem baharatı sevmezdi hiç, yemeğin tadını bozar derdi. Ama, benim mutfağım farklı. Çin pilavım, erikli bonfile yemeğim meşhurdur. Biliyorsunuz, Osmanlı, yemeklerde erik ve kayısıyı bolca kullanırmış. Ben, Osmanlı mutfağına meraklıyım. Bu nedenle size kendi mutfağımdan, erikli bonfile yemeğinin tarifini vermek istiyorum: Malzemeler:

● Bonfile (kişi sayısına göre her biri 150 gr) ● Etimek (bonfile sayısı kadar) ● 500 gr kuru erik ● 1 iri kuru soğan ● 1 tatlı kaşığı çiçek yağı ● 1 tatlı kaşığı tereyağı ● Karabiber, tuz Yapılışı: Bir gece önceden erikler ıslatılır. Ertesi gün komposto yapar gibi suyunu çekinceye kadar pişirilir. Soğanlar piyaz yapar gibi doğranır, teflon tavada suyla karamelize edilir. Bonfileler mikrodalgada en hafif ayarda, suyunu salıncaya kadar tutulur ve çıkarılır. Suyu süzülerek ayrı bir yere alınır. Bonfileler ızgarada ya da teflon tavada pişirilir. Eriğin içine 1 tatlı kaşığı tereyağı koyulur. Karamelize edilmiş soğanın içine, 1 tatlı kaşığı çiçek yağı ve karabiber ilave edilerek karıştırılır. Derken erik hazır, et hazır, soğan hazırlanmış olur. Diğer taraftan etimekler ayırdığımız et suyuna (et suyu sıcak olacak) batırılır. Arkalı önlü ıslatılır, sıcak tabağa konur. Etimeğin üzerine sıcak bonfile, bonfilenin üzerine de yine sıcak karamelize soğan koyulur, üzeri tane karabiberle süslenir. Al sana lezzetli bir yemek. Afiyet olsun... Etimekleri ıslattığınız et suyu az gelirse, etsu tabletten destek alabilirsiniz.



Tavuklu köy pilavı

SAFİYE SOYMAN / SANATÇI

Yemek benim için bir sanat. Seçtiğim hayat arkadaşımdan da belli olduğu gibi, yemek benim yaşamımda önemli bir yer kaplıyor. Eğer sanatçı olmasaydım, mutlaka yemekle ilgili bir iş yapardım. Bolulu olmam nedeniyle mutfak konusunda becerikli olmam kaçınılmazdı. Malzemeler: ● 4 kaşık sıvıyağ ● 6 adet sivribiber ● 2 çorba kaşığı biber salçası ● 4 su bardağı tavuk suyu ● 6 adet tavuk budu ● Tuz, karabiber ● 2 su bardağı pilavlık bulgur ● 3 adet domates ● 2 çorba kaşığı domates salçası ● 1 büyük baş sarımsak ● 2 çorba kaşığı soya sosu Yapılışı: Soğanlar yemeklik doğranır. Biberler 1 cm uzunluğunda kesilir ve pembeleşene kadar soğanla birlikte kavrulur. Kabukları soyulmuş domates ve salça ilave edilerek karıştırılır. Bulgur ve tavuk suyu ilave edilir. Pilavın suyu tam çekmeden (1 cm su kalacak) ocağın altı kapatılır. Diğer taraftan 1 büyük baş sarmısak dövülerek 2-3 çorba kaşığı tavuk suyuyla karıştırılır ve pilavın üzerine dökülür. Hepsi karıştırılarak dinlendirilir. Servis tabağına alınır. Haşlanan tavuklar teflon tavada tereyağı ve soya sosuyla kavrulur. Kekik, karabiber, tuz ilave edilerek pilavın üzerine alınır. Sıcak servis edilir. ● Pilav isteğe göre tavuksuz da yenebilir.



Hamsi kuŞları

KADİR İNANIR / SANATÇI

Malzemeler: ● 1 kg temizlenmiş ve kılçığı çıkartılmış hamsi ● 1 adet büyük soğan ● Yarım demet maydanoz ● Karabiber Yapılışı: Bu yemeği yapmaya başlamadan önce mangalınızı yakın ki, hamsi kuşlarınız hazır olunca, ateşin de harı geçmiş olsun. İşe soğanı rendelemekle başlıyoruz. İçine maydanozları incecik kıyıyor ve üzerine karabiber serpip karıştırıyoruz. Diğer tarafta, daha önce kılçıklarını çıkarttırdığımız hamsilerimizin içine, hazırladığımız soğanlı bulamaçtan sürüp, iki hamsiyi birbiriyle öpüştürüyoruz. Tüm hamsileri bu şekilde yapıp bitirdikten sonra mangalın başına geçiyoruz. Aman dikkat, hamsi kuşlarımızı pişirirken kurutmuyoruz. Bu tarifi mevsiminde sardalye balığıyla da yapabilirsiniz. Afiyet olsun...