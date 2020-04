Vakit geçirmenin en eğlenceli yolu

Evde zaman geçirirken en çok tercih edilen etkinliklerden bir tanesi de dijital oyunlar. Salgın döneminde çok popüler olan dijital oyunların satış ve oynanma rakamları da yüzde 40 oranında artış gösterdi. Ailece oynayabileceğiniz oyunların yanı sıra tek başına Portal 2 yaşandığı Redview County’ye hoş geldiniz. Her birinin ciddi zorlukları, ödülleri ve sonuçları olan taraflardan birini seçerek polis veya yarışçı olanların tercih edeceği seçeneklerden bir derleme yaptık...

Last of Us

Aldığı ödüller ve milyonlarca satan kopya sayısıyla oyun dünyasına damgasını vuran Last of Us, virüs salgınının harap ettiği bir dünya çizerek biraz gerilmenize neden olabilir. Fakat Joel ile Ellie'nin hayatta kalmak için çıktıkları yolculukta size yaşatacakları unutulmaz hikayeleriyle Last of Us, size uzun yıllar unutamayacağınız bir deneyim yaşatacak. Oyunun devam serisi de bu yıl içinde oyunseverlerle buluşacak.



Fifa 20

Futbolun geri dönmesini beklerken, futbolu evinize getirebilirsiniz. FIFA 20 tüm platformlarda yer alan bir oyun olmasının yanı sıra, ailecek karşılıklı ya da aynı takımda rekabetin tadını çıkarabileceğiniz bir seçenek. Ayrıca FIFA 20'nin yapımcıları da 'Evde Kal. Birlikte Oyna' sloganıyla yaptıkları turnuvalardan elde ettikleri gelirleri, korona virüs salgınından en çok etkilenen topluluklara bağışlıyorlar.



Need for Speed

Sokaklarda birbirini kovala-yan polis ve yarışçılar arasındaki rekabetin hiç bitmediği, zorlu bir açık yol ortamında en hızlı arabalar, modlar ve teknolojiyle iki tarafın bitmek bilmeyen bir kovalamacanın yaşandığı Redview County'ye hoş geldiniz. Her birinin ciddi zorlukları, ödülleri ve sonuçları olan taraflar-dan birini seçerek polis veya yarışçı olarak oynayabileceğiniz NFS Rivals yarışseverler için doğru seçenek.



Ratchetand Clank

Herkesin favorisi Lombaks ve onun robot yardımcısına katılarak bu gözü pek ikilinin adrenalin yüklü başlangıç hikâyesini ele alan yepyeni bir oyunu deneyim-leyebilirsiniz. İster eskiden beri bir Ratchet hayranı olun ya da ister seriye yeni başlayın, tüm aile bu eğlenceli maceraya katılabilir. 2016 yılında çıkan Ratchet & Clank animas-yon filmindeki yıldız seslendirme kadrosunun bu oyunda da Türkçe dublajla karşınızda olacak.



Rocket League

Hem futbol hem de araba yarışlarınndan mı hoşlanıyorsunuz? Peki her ikisini bir arada Oynayabileceginizi söylesek. Futbol'un roket destekli arabalarla daha eğlenceli olduğunu savunan Rocket League, ister tek kişilik, ister çevrimiçi olarak oynanabiliyor. Ayrıca takım ruhunu yaşamak istiyorsanız 2, 3 ya da 4'er kişilik takımlardan oluşan maçlara katılabilirsiniz.



Overcooked

Overcooked kanepenizden oynayabileceğiniz, eğlenceli bir aşçılık oyunudur. Ailecek ekip ruhunu yaşayabileceğiniz bu oyunda, mutfaktaki şef siz olacaksınız. Müşteriler fırtına gibi gelmeden önce çeşitli siparişleri hazırlamalı, pişirmeli ve servis etmelisiniz. Bu çılgın mutfaklarda hataya yer yok. Overcooked'ta oyuncular, usta şefler olma görevinde alışılmadık yemek siparişlerine yetişmek zorunda.



Portal 2

İki kişilik takım oyunu modu bulunan Portal 2'de, eşsiz bir hikayeye, test odalarına ve iki yeni karaktere sahip baştan aşağı ayrı bir senaryo ile karşılaşacaksınız. Bu yeni mod, oyuncuları, portallar hakkında bildiklerini düşündükleri her şeyi tekrar düşünmeye zorluyor. Başarıya ulaşmak istiyorsanız sadece birlikte hareket etmeniz değil, aynı zamanda birlikte düşünmeniz de gerekecek.



Çağrı ZORER