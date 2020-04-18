Yeni üniforma eşofman takımlar

Hepimiz yeni normalimize alışmaya çalışıyoruz.... Şimdi kadınlar, rahat eşofman pantolonlarını şık tarzları ile kombinleyerek, mevsimin tadını çıkarıyor. Bu da değişen günlük rutinler demek oluyor. Her sabah uyanıp makyaj yapıp giyinmek yerine belki de gün boyunca pijamalarımız veya eşofmanlarımızla evin içerisinde geziyoruz. Evet, farklı kıyafetler giymek modumuzu yükseltebiliyor ancak itiraf edelim ki hiçbir şey eşofman takımlarımızdan daha rahat değil! Yeni üniformamız haline gelen eşofman takımınızı günlerdir değiştirmiyor ve sürekli aynı şeyleri giyiyorsanız, izolasyon hayatınıza renk katma zamanı geldi!



Fulya TANYOL