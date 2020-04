Bağışıklığı güçlendirmenin en pratik yolu

Geleneksel konserve yöntemi ile hazırlanan ilikli kemik suları ve çorbalar ile bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için ek yapmanız gereken kapağı açıp ısıtmak

Bugün lezzet durağımızda, bu zor günlerde sağlığımızı ve bağışıklık sistemimizi korumak için doğal ve geleneksel yöntemlerle yapılan ürünleri sizlere sunmak istiyorum. Bu konuda Zel Global, bize kolajen ağırlıklı ilikli kemik suyu ile yapılmış çorba çeşitleri ve içecekler üreterek, katkısız sağlıklı ürünler sunuyor. İzmir'de bulunan tesislerinde geleneksel çorbalarının yanında Kızılay ve Et ve Süt Kurumu'nun et kavurması konservelerini yapıyorlar. Şirket, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gıda ve gıda dışı çeşitli malzemelerin tedarik hizmetlerini yürüten en büyük firmalardan biri. Zel Global, kolajen ağırlıklı ilikli kemik suyu ve çorbaları; kellepaça, işkembe, tavuk suyu, kremalı mantar, Anadolu düğün çorbası çeşitleri ile şifa dağıtıyor. Ayrıca soğuk içecek limonlu kolajen iksiri denemelisiniz. Sıvı kolajen shot ve toz kolajen formalarında eczanelerde satılacak ürünün ise şu anda AR-GE çalışmaları devam ediyor. Peki, bu organik şifa kaynağı ürünleri nereden temin edeceksiniz? Bütün ulusal zincir marketlerde ve yerel marketlerin raflarında bulabilirsiniz. ZEL Global, ürünlerinin üretim aşamasında hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmıyor. Evdeki yapım teknikleri ile doğal koşullarda geleneksel yöntemlerle yapılıyor. Köyümüzde annemizin yaptığı domates konservelerinin yapım mantığını teknoloji ile buluşturup, sterilizasyon işlemleri yapılarak tüketiciye sunuluyor.



FAYDALARI NELER?

Özellikle çocuklarda bağışıklık sistemini geliştiriyor. Antioksidan özelliği sayesinde uykusuzluk ve sinire bağlı stresin azalmasına destek oluyor. Sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına, kasların güçlenmesine yardımcı oluyor. Kolajen yapısının selülitlerin oluşumunu engellemede ve var olan selülitlerin görünümünü iyileştirmede etkili olduğu biliniyor. KEMİK suyunun Türk mutfağının geleneksel tatları arasında yer aldığını vurgulayan firma sahibi Hüseyin Cengiz, "Kemik suyu hem dünyada hem de ülkemizde rağbet görmeye başladı. İnsanlar hem geleneksel tatlar, hem de sağlıklı ürünler tüketmek istiyor" dedi. Hedeflerinin sağlıklı ürünleri tüketici ile buluşturmak olduğunu dile getiren Cengiz, katkı maddeli bulyonlara karşı doğal ilikli kemik suyu ile piyasaya çıktıklarını ifade etti.



ANALİZ RAPORLARI VAR

Türkiye'de bir ilk olduğunu belirttiği fabrikada üretilen ürünlerin tüketici tarafından benimsendiğini söyleyen Hüseyin Cengiz, içerisinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını belirtti. İsteyenlere ürünlerin analiz raporlarını da gönderdiklerini kaydeden Cengiz, şu bilgileri verdi: "Ürünler, hijyenik bir ortamda geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. 10 saat boyunca kısık ateşte kaynatılan ilikli kemik suyu, daha sonra kavanozlara konuluyor. Tüketiciye, hazır olarak marketlerden aldığı ürünleri yalnızca ısıtıp içmesi kalıyor. Şifa kaynağı olan ilikli kemik suyu, aynı zamanda doğal bir detoks görevi üstleniyor." FİRMA 1956 yılında perakende gıda sektöründe ticari faaliyete başlamış ve 60 yılı aşan ticari serüvenine üçüncü kuşak aile bireyleri ile devam ediyor. Piyasadaki güvenilirliği ve ticari alandaki tecrübesi ile birçok sektörde faaliyet gösteriyor. CNG Cengiz Tedarik bünyesinde çeşitli gıda, tekstil, elektronik ve haberleşme, mobilya ve beyaz eşya ürünlerinin üretim ve satışı yapılıyor. ŞİRKET, İzmir'de bulunan tesislerinde kırmızı, beyaz et parçalama, konserve ve hazır yemek üretimi faaliyetlerini yürütüyor. 2017 yılında işletmede üretim faaliyetlerinden ortaya çıkan kemikleri değerlendirme fikri ile ortaya çıkan ilikli kemik suyu üretimi daha sonra yine ilikli kemik suyundan gerçek çorbaları ürün portföyüne dahil etmesiyle birlikte oldukça büyüdü. Ürünlerde hiçbir katkı ve koruyucu madde kullanmıyor olması tüketiciler nezdinde çok ciddi bir ilgi ve beğeni ile karşılanmış.



60 YILLIK DENEYİM

İZMİR Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Hüseyin Cengiz'in şirketi CNG Cengiz Tedarik Dış Ticaret Ltd. Şti., Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi sıralamasında 67'nci sırada gösterildi. Cengiz; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nce (TOBB) Ankara'da düzenlenen törende ödülünü aldı. Üretimdeki ve sahadaki güçlerini verimli kullanarak, çalıştığı bütün ürün gruplarında Türkiye'nin en büyük tedarik firmalarından biri olma hedeflerine doğru yürüyor.



BİR EDEBİYATÇI

Hüseyin Cengiz sıra dışı bir iş insanı, yoğun seyahat programı ve uzun uçak yolculuklarında edebiyata da gönül vermiş bir sanayici... Kendi deyimiyle, "Vahşi ticaretin ağır cenderesinden kurtulup soluk almak için" okumaya ve yazmaya ağırlık veren Cengiz, ilk kitabı "İçindeki Bana Dokun"da denemelerini kaleme almıştı. Cengiz'in, farklı dinlerin ve kültürlerin Anadolu coğrafyasındaki kadim dostluğunu işlediği "Ve sonra yol bitti" romanı Yunancaya çevrilip Yunanistan'da da raflardaki yerini aldıktan sonra, 2017'de ise, bir Cemal Süreya romanı Yalnızlığın Başkenti yayımlandı. Şimdi ise bir başka şairin Ahmed Arif'in biyografik romanını yazıyor.



SON SÖZ; Bazı insanlar vardır topluma ışık tutar, üretir hayallerinin peşinden gider. Hayallerinin peşinden gidince doğduğunuz topraklara ve ülkeniz neler kazandırabileceğinizi ispatlarsınız. Bazıları lider doğar hep yeniliğin, farklılığın peşinden gider. İlklerin adamı olur. Geleneksel yöntemlerle ürettiği ürünlerle sağlığımıza, ekonomimize katkılar sunar, katma değer yaratır. Aynı zamanda okuyarak, yazarak düşün dünyamızda unuttuğumuz, ihtiyacımız olan kültürel değerlerimizi bizlere hatırlatır. Hayatımıza sağlığımıza ekonomimize ve düşün dünyamıza kattığı değerler için Sayın Hüseyin Cengiz'e şükranlarımı sunuyorum.

SEZER ALTAN