Çocukların görmesi gereken müzeler

Büyük bir coşkuyla kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl ayrı bir öneme sahip. Çünkü bu yıl TBMM’nin kuruluşunun, bağımsızlığımızın 100. yılı. Bu 23 Nisan’da gidemesek de göremesek de önümüzdeki güzel ve sağlık dolu günlerde çocuklarımızla birlikte ziyaret edebileceğimiz ve 23 Nisan’ı daha bir anlamlı kılacak çocukların mutlaka görmesi gereken müzeleri siz de bir kenara not alın...

Çanakkale Müzesi

Milli mücadelede önemli bir yere sahip olan Çanakkale herkesin mutlaka görmesi gereken bir diğer nokta. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu için atılan ilk adımlardan biri olan Kurtuluş Savaşı'nda destan yazılan yer Çanakkale. Belki bu 23 Nisan'da ziyaret edemedik ama en kısa zamanda çocuğumuzla mutlaka ziyaret edeceğimiz bir yer bu kadim topraklar.



Anıtkabir / Ankara

Hepimizin kalbinde ve gönlünde ayrı bir yeri olan Atatürk'ü ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir'de ziyaret etmek böyle günlerde daha bir anlamlı oluyor. Bu 23 Nisan'da atamızı ziyarete gidemesek de, çocuğumuzla ilk fırsatta gidebileceğimiz yerlerin başında geliyor. Ayrıca internet ortamında Anıtkabir'in sanal videolarını da izleyerek çocuğunuzla interaktif bir gezinti de yapabilirsiniz.



Dolmabahçe Sarayı / Istanbul

Gazi Mustafa Kemal'in son günlerini geçirdiği ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı, mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerden biri. Sadece çocuklar ve ebeveynler değil her yetişkinin görmesi gereken bir yer. Saray Osmanlı'nın son dönemlerindeki ihtişamını gözler önüne sermesi ile de ziyaretine gelenleri tarihte bir gezintiye çıkarıyor.



Atatürk Evleri

Ulu Önder Cumhuriyet'i kurduktan sonra Anadolu'yu karış karış gezdi ve halkla iç içe bir yaşam sürdü, yeni cumhuriyeti büyütürken. Ayak bastığı her şehirde atamıza kapısını açan ve onu misafir eden evlerin birçoğu günümüzde Atatürk evi olarak müzeye çevrilmiş durumda. Ankara'yı ziyaret etme şansınız yoksa sizler de şehrinizdeki Atatürk evlerini ziyaret ederek çocuğunuzla birlikte 23 Nisan coşkusunu yeniden yaşayabilir ve atamızı yeniden anma şansını yakalayabilirsiniz.



I. TBMM Binası - Kurtulus Savası Müzesi / Ankara

Tıpkı Anıtkabir gibi 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi de, çocuğunuzla 23 Nisan ruhunu yaşayabileceğiniz yerlerin başında geliyor. 23 Nisan 1920'de büyük bir kalabalık eşliğinde açılışı yapılan birinci meclisin kuruluşunun kutlandığı birkaç yıldan sonra Atatürk bu özel günü çocuklara armağan ediyor ve o günden bugüne TBMM'nin kuruluşu 'Çocuk Bayramı' olarak tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlanıyor.



Miniatürk Müzesi / Istanbul

Anadolu'nun tüm simge yapılarını zevkle oluşturulmuş bir peyzaj düzenlemesiyle konuklarına sunan bu minyatür park, 60.000 metrekarelik bir alana sahip. Yetişkinler kadar çocukların da çok sevdiği bu parkı, her şey normale döndüğü zaman büyük bir keyifle ziyaret edebilirsiniz.



Izmir Oyuncak Müzesi

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi kendi alanında üçüncü örneği oluşturmakta olup, İzmirli seramik sanatçısı Ümran Baradan'ın dünyanın çeşitli ülkelerinden topladığı oyuncaklara, Sunay Akın'ın da katkıları ve çeşitli kişilerin bağışlarının eklenmesiyle gerçekleştirildi.



Istanbul Oyuncak Müzesi

İşte tam çocuklar için bir müze demeyi çok isterdik ama çocuklar kadar yetişkinlerin de ilgisini çeken özel bir müze. Çocuğunuzla gezebileceğiniz bu müze şu an için kapalı olsa da internet sitesinde 360 derece sanal tura çıkabilir ve dünyanın neresinde olursanız olun bu müzeyi çocuğunuzla birlikte istediğiniz her an sanal olarak keşfedebilirsiniz.