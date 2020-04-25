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Haberler Cumartesi Evde kal koleksiyonu

Evde kal koleksiyonu

Evde kal koleksiyonu
Giriş Tarihi: 25.4.2020

İstanbul merkezli lüks sokak giyim markası Les Benjamins, ülkemizin COVID-19 virüsüne karşı verdiği mücadeleye destek sağlamak amacıyla yeni bir kapsül koleksiyon ve kampanyaya imza atıyor. Benjamins, Stay Home Stay Cozy kapsül koleksiyonunun satışından elde edilecek gelirin tamamı COVID-19 virüsü ile mücadele için bağışlanacak. Koleksiyon aynı zamanda bu süreçte evde kalmanın ve sosyal izolasyonun öneminin altını çiziyor.Tasarımcı Bünyamin Aydın'ın markası Les Benjamins, Covid-19 virüs salgını ile mücadele kapsamında, yeni koleksiyonunun tüm gelirini bağışlama kararı aldı. Bu kampanyayı destekleyen bir çok ünlü ise koleksiyonla poz vermeyi ihmal etmedi.

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