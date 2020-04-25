Evde kukla sov

İzmirli tiyatro grubu Sahne Ayna, çocukları unutulmaz bir kukla şovuyla buluşturuyor. Genel Sanat Yönetmenliği’ni Necdet Erdeniz’in yaptığı şov programı, içinde bulunduğumuz süreçte çocukların yüzünü güldürmeyi hedefliyor.

2004 yılında sanat hayatına başlayan ve bugüne kadar yüzlerce oyun sahneleyen Sahne Ayna, bu kez de çocuklar için farklı bir projeyi hayata geçiriyor. Küresel çapta yaşanan bu zor süreçte, evde kalmak zorunda olan çocukların dijital platformlarda daha nitelikli işler izlemesini amaçlayan Sahne Ayna ekibi, birbirinden renkli kuklaları büyük bir incelikle yarıştırıyor.



100 BÖLÜMLÜK



Projenin detayları hakkında bilgi veren Sahne Ayna Genel Sanat Yönetmeni Necdet Erdeniz, "YouTube için gündemimizde olan ilk projemiz, Hayat Bir Drama adlı çocuk oyuncularımız ile hazırlayacağımız programdı. Tüm hazırlıkları yapıldı, çekim çizelgesine kadar verildi oyuncularımıza. Ancak bu durum o projeyi ikinci plana atmamızı ve daha sonra yapacağımız Ayna'nın Kuklaları Yarışıyor programını öne çekmemizi sağladı. 100 bölüm devam ettireceğimiz bir proje bu. Projedeki öncelikli amacımız aslında çocukların tablet veya telefonlardan daha nitelikli işler izlemesi. Ben tiyatro sanatçısı olmaktan önce bir babayım. Ne kadar kısıtlama getirsem de oğlum kaçamaklar yapıp telefonlarımızdan video izliyor. Oğlumun sayesinde fark ettik ki biz profesyoneller değişen iletişim çağını biraz ıskalıyoruz. O mecralarda olmamız gerek. O yüzden böyle bir karar verdik ve sanatın güzel yüzünü bu platformlara taşımada bizim de payımız olsun istedik. İşim tiyatro olsa da sinema mezunu olmanın ve akademik eğitimi bunun üstüne almış olmanın avantajını kullanıyorum" dedi.





HERKES UNA KOŞTU

"Karantina sürecinde herkes un ve yağa koşarken biz ekibimizle Ankara'dan set ekipmanları getirtme derdindeydik" diyen Erdeniz sözlerini şöyle sürdürdü: "Evimizin salonunu ivedilikle bir çekim stüdyosuna çevirdik ve kendimize bir atölye sağlamış olduk. Çekimler ve ses kayıtlarını evde eşimle birlikte yürütüyorum. Kurguda Doğan Taştan arkadaşımız var. Animasyonda ise Tarkan Canca. Müziklerin yapılması ve kanal yönetimi ile Tarık Canca ilgileniyor. Bir de editörümüz var. O da oğlum."



İNTERAKTİF YAYIN

Erdeniz, "Kanal yayına Ayna'nın Kuklaları Yarışıyor programı ile girdi. Bunun yanı sıra İnteraktif Drama Hikayeleri programı girecek en yakın zamanda yayına. Onda da kahramanlarımız yine kuklalar olacak. Ama alışılagelmiş edilgenlikten uzak bir durum olacak. Yani ekran başında programı izleyen çocuk da katılacak ruhen ve fiziken hikayeye. Madem bir araya gelip drama yapamıyoruz biz de bir süre bu şekilde devam edeceğiz çocuklarla. Ve karantina biter bitmez çocuk oyuncularımızla Hayat Bir Drama programını çekeceğiz. O da çok keyifli olacak. Bir bölüm 10 dakikayı geçmeyecek içerikler hazırlıyoruz" diye konuştu. "Ayna'nın Kuklaları Yarışıyor" programını, Sahne Ayna'nın YouTube kanalından takip edebilirsiniz.



Tolga TEKİN