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Haberler Cumartesi Karantina akımı: Yastık elbiseler

Karantina akımı: Yastık elbiseler

Karantina akımı: Yastık elbiseler
Giriş Tarihi: 25.4.2020

En az podyumlar kadar giyim tarzımızı şekillendiren mecralardan biri hiç şüphesiz Instagram. Dönem dönem birbirinden farklı akımları hayatımıza sokan bu mecrada şu sıralar ev kıyafetleri gündemde. Ancak evdeki vakit uzadıkça influencer'lar yeni akımlar yaratmaya başladı. Bunlardan biri de yastık elbiseler... Uygulaması da çok kolay: Büyük bir yastığı kemer ile vücudunuza bağlıyorsunuz. Sosyal medyanın önde gelen isimlerinin eğlenceli yorumlar kattığı bu akım şu sıralar #Outfitoftheday etiketinde en çok karşımıza çıkanlar arasında. Yaratıcılığınızı kullanarak evdeki kıyafetlerinizle biraz eğlencenin kimseye zararı olmaz değil mi?

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