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Haberler Cumartesi Rapunzel olmaya hazır mısınız?

olmaya hazır mısınız?

Rapunzel olmaya hazır mısınız?
Giriş Tarihi: 25.4.2020

Evde olduğumuz sürede saçlarımızı bir dönüşüme sokmak için daha uygun bir zaman olamaz. Dışarı çıkmadığınız için bir süre düzleştiricilerden veya maşalardan uzak durarak başlayabilirsiniz. Rapunzel masalındaki gibi upuzun ve gür saçlara ulaşmak düşündüğünüz kadar zor değil! Saç köklerinizindeki besinleri düzenleyen bakım yağları ve serumlar saçlarınızı dipten uca detaylı bir bakım sürecine tabi tutuyor. Saç dökülmelerini, incelmelerini ve kuruluğu önleyen içerikler ile güçlü ve sağlıklı bir uzama sürecini başlatabilirsiniz.

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