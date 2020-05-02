Bvlgari hayatımızı renklendiriyor

Moda denildiğinde aklınıza yeni kıyafet tasarımları ve podyumlar geliyor olabilir. Bu filmleri izledikten sonra ezberiniz bozulacak diyebiliriz. Listemize 90'lı yıllardan günümüze kadar en başarılı moda temalı filmleri bir araya getirdik. Moda filmleri aynı zamanda daha çok eğlence ve komedi türleri ile birleştiriliyor. Bazı türlerin ise ünlü modacı, model yada moda tasarımcıların hayatlarından kesitler alınmış belgesel-film tarzı olduğunu görüyoruz. Kısacası beklentilerinizi karşılayacak olan bir moda filmleri listesi hazırladık. Evde olduğunuz şu günlerde tadını çıkarabilirsiniz.