Covıd-19 dünya haritası

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından hazırlanan Koronavirüs Covid-19 Dünya Haritası ile virüs salgınını gerçek zamanlı olarak kontrol etmek mümkün. Korona virus haritasında, resmi kaynaklar tarafından açıklanan vaka sayıları, hayatını kaybedenlerin sayıları ve iyileşen hastaların sayılarını görebiliyorsunuz. Haritada Türkiye'den sonra en çok vaka sayısına sahip olan ülkeler sıralanıyor. Sitede bunun ayrıca iyileşenler ve ölüm oranları da yer alıyor. Bunların haricinde ülkeler arasında karşılaştırma yapabileceğiniz bir sekme ve ülkelerdeki ölüm oranlarını görebileceğiniz bir liste de mevcut.