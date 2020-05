Izmir’de bir dünya lezzeti

Son dönemde çok popüler olan steak houselerin İzmir'deki önemli adreslerinden biri Lezzet Steak House... Konumu çok gösterişli bir yerde değil ama lezzetini, kalitesini bilenler biliyor. Biz de bu lezzeti kaliteyi okuyucularımızla paylaşmak istedik. Steak konusunda uluslararası standartları uyguladığı için yabancı müşteriler tarafından tercih edilen, ulusal bazda birçok otorite tarafından Türkiye'nin en iyi 'steak house'ları arasında gösterilen "Lezz-et Steak House" korona virüs tedbirleri kapsamında evimizde kaldığımız, işyerlerinin, restoranların kapandığı bugünlerde paket servisine devam ediyor. Ayrıca bu zor günlerde en ön safta büyük emekler veren, canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarına ve hastaneden verilen siparişlere yüzde 20 indirim yapılıyor.

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Ayrıca bu dönemde belli başlı ürünlerde birinci sınıf çiğ et satışı da bulunuyor. Güvenle, huzurla en kaliteli lezzetli etleri gönül rahatlığıyla, huzurla, afiyetle yiyebilirsiniz. Paket servisi ile etin en özel hali bir telefonla kapınızda. Bu zor günlerde kendinizi ödüllendirmek istediğinizde, et konusundaki adresiniz Bayraklı Fethi Sekin Parkının yanındaki "Lezzet Steakhouse". Daha çok kaliteye önem veren, ağzının tadını bilen, lezzet konusunda hassas müşterisi bulunuyor. Her koşulda müşteri memnuniyeti sağlamak istiyorlar. Bu başarının sırrını, gerçek et lezzetini nasıl yakaladıklarını sorduğumda Mustafa Dalgıç, "Biz diğer işletmelerden farklı olarak bütün karkas et almıyoruz. Hayvanı bütün alınca her tarafını değerlendirmek zorunda kalıyorsunuz. Bu da kaliteyi ister istemez düşürüyor. Biz etimizi kasaptan istediğimiz yerinden özel olarak alıyoruz, ihtiyacımıza göre alıyoruz" dedi.

PİŞİRME USTASI

Ege bölgesinin en özel etlerini, Balıkesir'in meşhur kıvırcık kuzusunu, büyükbaşlarda ise steak için özel hayvan ırklarını tercih ediyorlar. Etin kalitesi doğru dinlendirme yaparak sağlanır. Lezz-et Steak House'da onu çok iyi yapıyorlar. Izgaranın başında bu işin en iyi ustaları olması gerekir. Ustaların elleri, çok iyi olmaları, işine sevgisini katmalıdır. Kömürün kalitesi de önemli, meşe kömürü kullanıyorlar. Restoranın sahibi Mustafa Dalgıç, aslında tekstil mühendisi. 20 yıl özel şirketlerde mühendis yönetici olarak çalışmış. Etle olan aşkını sevgisini hep devam ettirmiş. Hem yemesini hem pişirmesini sevmiş. Şimdi kendi restoranında gerektiğinde ızgaranın başına geçecek kadar işini eti seven birisi. Etin her türlüsünü pişirmeyi bilecek kadar da işinin ustası. Bu işe başlamadan önce aile ortamlarında etle ilgili konularda hep işin başında Mustafa bey varmış. Mustafa Dalgıç, restorana giren herkesin mutlu olarak ayrılmasını istiyor. İzmir'de et denince ilk akla gelen marka olmak istiyor. Önümüzdeki dönemde İzmir ve Manisa'da yeni şubeler açmayı planlıyor.

ÇÖPSÜZ ÜZÜM SEÇENEĞİ

Burada hiçbir yerde bulamayacağınız etin en özel lezzetleri çeşitlerini bulabilirsiniz. Ayrıca kendilerinin özel yaptırdığı sosis ve sucuk servisi yapılıyor. Kuzu eti olarak kuzu sırt, kuzu kafes, küşleme ve pirzola tercih edebilirsiniz. Dana etinde ise suyunu kaybetmemiş, tam kıvamında pişmiş mükemmel bir Dallas Steak.., T- Bone Steak, dananın sırtından yapılan hardallı "spagetti" kömür ateşinde mühürlenmiş bonfilenin, et suyu ve saf tereyağı ile buluşması. Mükemmel bir lezzet. Lokum bonfile.. Nam-ı diğer "çöpsüz üzüm" tercih edebilirsiniz.

ORTA PİŞMİŞİ MAKBUL

Lezzet bonfile special, önceden kömür ateşinde mühürlenip sonrasında özel karışım tereyağında pişen bonfile dilimleri. Kuru dinlendirme yöntemiyle yaklaşık 50 gün kadar dinlendirilmiş ve suyunu kaybetmeden tam olması gerektiği gibi pişirilmiş mükemmel bir dana pirzola. Mozarella ve Çedar peynir dolgulu, zırhta çekilmiş kalkan köftesi köfte sevenler için alternatif. Dry age dana antrikot dumanı üstünde, suyu içinde muhteşem bir lezzet. New York Steak en yumuşak değil ama en sulu ve lezzetli et. Tabii ki bize göre ve tabi ki azorta pişirilmeli. Öncesinde kömür ateşinde mühürlenen bonfile ve T-Bone, 400 derecede ısıtılan tabaklarda et suyu ve tereyağı ile birleşmekte muhteşem bir lezzet. Lezz-Et Burger, 180-200 grlık iri çekim köftesi ve kendi yaptıkları ekmeğiyle birlikte mükemmel bir ana yemek alternatifi olabilir.

Sezer ALTAN