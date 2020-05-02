Kitabını seç şifreni gir ve okumaya başla

MOR



İNCİ ARAL

Mor, küçük bir Ege kasabasında yaşayan dört çocuklu bir çiftçi ailesinin yıllara yayılmış trajik hikâyesini sürükleyici bir aşk ve entrika çerçevesinde günümüze taşıyarak yirmi dört saatlik bir zaman diliminde anlatıyor. İnci Aral, Mor'da ağırlıklı olarak insanların yaşadığı büyük yalnızlığı, evliliği işliyor ve kadınlara erkeklerin gözüyle bakmayı, erkek dünyasının gizlerini aralamayı başarıyor.

YENİ NESİL ÇOCUK



TONY RYAN

Çocuğunuza "Gelecekte dünya nasıl bir yer olacak" diye sormak yerine "Geleceğin dünyasını nasıl şekillendirmek istersin" diye soralım. Çünkü ilk soru, gelecek üzerinde bir kontrolümüz olmadığını düşündürüyor. İkinci soruysa tam tersi bir yaklaşım ortaya koyuyor. Çocuğunuzun ikinci soru üzerinde kafa yormasını istiyorsanız bu kitap tam size göre.



DAĞA ÇIKAN KURT

HALİDE EDİP ADIVAR

Dağa Çıkan Kurt, Milli Mücadele'de sahne arkasında kalan kahramanların kitabı. Bir yandan işgal ordusuyla, bir yandan da açlıkla, hastalıkla savaşan Anadolu halkının ve Kuva-yı Milliye birliklerinin serüvenleri, bu hikâyelerde Halide Edib'in cephe gerisi tanıklığıyla sunuluyor.



IBİS YENİ EVDE

ÜNVER ORAL

Bildiğiniz gibi Türk Halk Tiyatrosu; Karagöz, Kukla, Ortaoyunu, Meddahlık, Köy ve Tuluat Tiyatrosu dallarından meydana gelir. Türk Gelenek Tiyatrosu ismi de verilen bu öz tiyatromuz, dünyanın en eski, en güzel, en değerli ve en zengin halk tiyatrosudur. Temelinde neşe vardır.





ROBİNSON CRUSOE'NUN YENİ MACERALARI



DANIEL DEFOE

Daniel Defoe'nun en meşhur romanı olan Robinson Crusoe'nun devamı olan Robinson Crosoe'nun Yeni Maceraları, aradan uzun yıllar geçtikten sonra yeniden adaya dönen Robinson'un dönüş yolunda, adada ve adadan geri dönüşünde başından geçen birbirinden değişik maceraları barındırıyor.



HAYATINA YENİ BİR SAYFA AÇ



JONATHAN V. CULTBERT

Sağlık, haz, para, kariyer, sevgi, huzur, mutluluk, doyumlu ilişkiler... Bu kitapta yer alan bilimsel öğretilerle istediğiniz her şeyi yaratmanın sırrını siz de keşfedebilir ve hayatınıza çekebilirsiniz. Bu kitap, kendisini geliştirerek hayata hakim olmak isteyenler için hazırlandı.