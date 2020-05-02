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Haberler Cumartesi Podyuma kısa bir ara: Saint Laurent

Podyuma kısa bir ara:

Podyuma kısa bir ara: Saint Laurent
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Küresel korona virüs pandemisinin etkisine değinen Saint Laurent, Paris Moda Haftası'nı tüm yıl boyunca atlayacağını duyurdu. Marka, "Mevcut durumun ve radikal değişim dalgalarının farkında olan Saint Laurent, temposunun kontrolünü ele geçirmeye ve programını yeniden şekillendirmeye karar verdi" şeklinde açıklamada bulundu. Saint Laurent İlkbahar / Yaz 2021 koleksiyonlarının gösterileceği moda haftasını es geçme kararına rağmen, CEO Francesca Bellettini, markanın moda şovlarını tamamen terk etmeyi planlamadığını söyledi. Ayrıca kararın "maliyetleri düşürmeyle ilgisi olmadığını" da belirtti.



Fulya TANYOL

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