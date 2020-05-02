Salgını adım adım takip edin

Korona virus salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Digitalage sitesi salgının yayılımını ve etkilerini dünya genelinde takip edebileceğiniz gerçek zamanlı harita uygulamalarını derlemiş. Siz de sürekli virüsün yayılımındaki gelişmeleri gerçek zamanlı takip etmek istiyorsanız bu sitelere göz gezdirebilirsiniz. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca tarafından duyurulan Hayat Eve Sığar uygulaması, App Store ve Google Play Store'dakini yerini aldı. Uygulamada, 'Sağlık Durumu', 'Yoğunluk' ve 'Ailem' adıyla üç ana kategori bulunuyor. Uygulamanın en büyük avantajı riskli bölgeleri gösteriyor olması. Eğer bulunduğunuz konum, korona virus konusunda birçok vakaya ev sahipliği yapıyorsa bu konuda bildirim alıyorsunuz. Benzer şekilde riskin düşük olduğu bölgeleri de görebiliyorsunuz. 'Sağlık Durumu'nda en yakın sağlık kuruluşları ile Alo 184 hattı bilgisi yer alıyor. Ayrıca size yöneltilen soruları cevaplayarak online coronavirus testi yapmanız da mümkün.