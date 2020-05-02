  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Türkiye’deki güncel durum tablosu

’deki güncel durum tablosu

Türkiye’deki güncel durum tablosu
Giriş Tarihi: 2.5.2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden korona virüs salgınını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca bundan sonra; Türkiye'deki toplam hasta sayısı, yapılan test sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısının, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan internet sitesinde şeffaf olarak kamuou ile paylaşılacağını duyurdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye’deki güncel durum tablosu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA