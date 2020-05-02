Türkiye’deki güncel durum tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünyada ve Türkiye'de yayılmaya devam eden korona virüs salgınını hakkında açıklamalarda bulundu. Koca bundan sonra; Türkiye'deki toplam hasta sayısı, yapılan test sayısı, hayatını kaybedenlerin sayısı, yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve iyileşen hasta sayısının, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan internet sitesinde şeffaf olarak kamuou ile paylaşılacağını duyurdu.