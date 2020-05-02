Uluslararası Sanatçı Filmleri evinizde

İstanbul Modern, dünyanın farklı coğrafyalarından sanatçıların video, animasyon ve kısa filmlerinin yer aldığı Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programını çevrimiçi (online) bir sergi olarak gerçekleştiriyor.

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13. yılında olan program bu sene "lisan" konusuna odaklanıyor. Programdaki sanatçı filmleri İstanbul Modern'in internet sitesi üzerinden 29 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında görülebilir. İçeriğini İstanbul Modern küratörleri Öykü Özsoy ve Ümit Mesci'nin oluşturduğu çevrimiçi sergide yer alan sanatçılar, Ergin Çavuşoğlu (İstanbul Modern, Türkiye), Yu Guo (KWM artcentre, Pekin, Çin), Ailbhe Ni Bhriain (Crawford Sanat Galerisi, Cork, İrlanda), Francesco Pedraglio (GAMeC / Bergamo Modern Çağdaş Sanat Merkezi, İtalya), Raqs Media Collective (Project 88, Mumbai, Hindistan), Lerato Shadi (Friends of Iziko South African National Gallery, Cape Town, Güney Afrika Cumhuriyeti), Rhea Storr (Whitechapel Gallery, Londra, Birleşik Krallık) ve Lisa Tan (Bonniers Konsthall, Stockholm, İsveç) olacak. Program 2020 yılında, hem bireylerin düşüncelerini ifade etmeleri için bir araç hem de dünyayı nasıl algıladığımızı, nasıl ifade ettiğimizi belirleyen önemli bir unsur olan "lisan" üzerine odaklanıyor. Ait olduğu toplumu oluşturan bireyler arasında bir iletişim aracı olmanın ötesinde, aynı zamanda kültürel birikimi de temsil eden lisan teması ve bu başlığa ilişkin farklı açılımlar Artists' Film International (Uluslararası Sanatçı Filmleri) programında yer alıyor.



Arzu Patikaları Tarot ve Satranç, 2016 Ergin Çavuşoğlu'nun "Arzu Patikaları / Tarot ve Satranç" adlı çalışması insan davranışlarının evrensel niteliklerini ve bunların geçmiş, şimdi ve gelecek ile ilişkilerini ele alıyor. Anlatı, Shakespeare'in Hamlet, Macbeth ve Kral Lear eserlerine olduğu kadar Faust ve Oedipus gibi klasiklere de gönderme yapıyor.



Ailbhe Ni Bhriain/ Yazıtlar (Bir Burada Simdi), 2018 Ailbhe Ni Bhriain, "Yazıtlar (Bir Burada Şimdi)" adlı yapıtında gerçek görüntülerle bilgisayarda oluşturduğu imgeleri bir araya getirirken mekân algısını ortadan kaldıran bir ortam sunuyor. Videoda birbirini takip eden çekimler, hayvanların da bulundukları çevreyi gözlemlediği terk edilmiş taş ocağının derinliklerine izleyicileri çekiyor.



Lerato Shadi/ Mabogo Dinku, 2019 Lerato Shadi, "Mabogo Dinku" başlıklı videoda Güney Afrika diline ait dizeler okurken elleriyle anlaşılması mümkün olmayan jestler yapıyor. Sanatçı söylediklerini ve hareketlerini çözümleyebilmesi için izleyiciye bir araç sunmuyor. Shadi, anlatılması mümkün olmayanı anlatma çabasını görünür kılmayı amaçlıyor.



Yu Guo Jiejie (Büyülesme), 2019 Yu Guo'nun 2019 yılına ait çalışmasında kullandığı "jiejie", Budist kültüründe bir grup insanın müşterek bilinçle meydana getirdiği koruyucu alanı tanımlayan bir terim olarak açıklanabilir. Sanatçı videoyla bu kavramı iletişim araçlarıyla donatılmış kentsel mekânlarda tekrar ele almayı amaçlıyor.



Rhea Storr/ Junkanoo Sohbeti, 2017 Kendisi de Bahama kökenli olan Rhea Storr, adını Bahamalar'daki bir karnavaldan alan "Junkanoo Sohbeti" adlı videoda kelimelerin olmadığı bir dil kullanıyor. Sanatçı bir dilin bir kültüre özgü olması ihtiyacına ek olarak evrensel bir bağlam sunması gerektiğini belirtiyor.



Francesco Pedraglio/ Saat Yönünün Tersine Anlatı (6 takımyıldız), 2017 Sanatçı, saat yönünün tersine hareket eden bir kamerayla merkezinde bir kolonun yer aldığı mekânı ve oradaki performans kaydını izleyiciyle buluşturuyor. Altı olası takımyıldızı tasvir eden soyut anlatım, hareketler, biçimler, yüzeyler, renkler ve videonun bulunduğu karanlık hacimde ışıkla boyut kazanıyor.



Raqs Media Collective/ Zaman Yolculugu için Sifreler, 2017 Kolektif, "Zaman Yolculuğu için Şifreler" adlı videonun başlığıyla yapıtın içeriğine ilişkin ipuçları veriyor. Yakın ve uzak geleceğe ilişkin imgelemlerini video aracılığıyla izleyiciye aktaran kolektif, bu yaklaşımla ürettikleri yeni sözcükleri bir video sözlük olarak sunuyor. Videoda ekranda okunuşları ve anlamlarıyla beliren sözcüklerin barındırdıkları çok katmanlı göndermeler, sözcüklerin üzerinde yer aldığı imgelerle izlenebiliyor.



Lisa Tan/ Senin Resimlerim, 2017-19 Lisa Tan, "Senin Resimlerim" adlı videoda imge ve dil üzerine yürüttüğü çalışmaları kişisel bir yol hikâyesi üzerinden izleyiciyle buluşturuyor. Ayrıca Mars'a ait fotoğraflarla Dünya gezegeninin geleceğine ait olası imgeleri ilişkilendirirken iklim krizi ve sonuçlarını düşündürmeyi amaçlıyor.