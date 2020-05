Beyazperdeye damga vuran anneler

ARADA KALAN WHAT MAİSİE KNEW

ALTI yaşındaki Maisie, yaşı geçkin rock yıldızı annesi Susanna ile karizmatik ancak ilgisiz sanat simsarı babası Beale'in tatsız boşanmasının sarsıntılarıyla boğuşmaktadır.



STELLA DALLAS (1937)

KENDİSİNDEN zengin bir adamla evlenen Stella Dallas, sinema tarihinin sembol annelerindendir. Barbara Stanwyck'in canlandırdığı bu karakter, kızı Laurel için her şeyi yapabilir. Ama aynı zamanda da kocasından boşanmamak, hakkını yedirmemek için direnir. Burada Stanwyck'in yanı sıra 20 yaşındaki Anne Shirley de Oscar'a aday olmuştu.



BURADAN ÇOK UZAKTA (ANYWHERE BUT HERE) (1999)

Kocasını ve bütün hayatını bırakarak Beverly Hills'e doğru yola çıkan bir anne... Ona arkadaşlık yapmak isterken kendi özel hayatını da ihmal etmeyen bir kız... Natalie Portman ve Susan Sarandon burada samimi ve herkese dokunan bir anne-kız ilişkisi yaratmıştır. Wayne Wang'ın melodrama sapmadan duygusallaştırma becerisinin katkısıyla...



BİTMEYEN YOLLAR (TUMBLEWEEDS) (1999)

BAŞARILI İngiliz oyuncu Janet McTeer'in ABD'de tanınmasını sağlayan Bitmeyen Yollar, deli dolu anne karakteriyle akıllarda... Mary Jo ile kızı Ava'nın ilişkisi genelde yolda geçer burada. Çocukla çocuk olan annenin sevgi aşılaması kaçınılmazdır. Zaten McTeer bu performansıyla Altın Küre (Komedi- Müzikal dalında),Amerikan Eleştirmenler Birliği gibi hatırı sayılır ödüller almıştı.



SIRLAR VE YALANLAR (SECRET & LİES) (1996)

ÖZ annesinin (Blethyn) işçi sınıfından bir kadın olduğunu öğrenen siyahi bir kadının (Marianne Jean-Baptiste) yaşadığı şokun öyküsü... En İyi Film dahil beş dalda Oscar adaylığı kazanan film, usta İngiliz yönetmen Mike Leigh imzalı. Brenda Blethyn buradaki 'anne' rolüyle Altın Küre (Drama) ve BAFTA zaferlerine ulaşıp yükselişe geçmişti.



OKYANUS KADAR DERİN (THE DEEP END OF THE OCEAN) (1999)

70'İNE giren yönet-men Ulu Grosbard'ın imzasını taşıyan Okya-nus Kadar Derin, kay-bolan çocuğunu 10 yıl sonra bulan bir aile-nin hezeyanını ele alır. Annenin bu durum karşısında en hüzün-lü bireye dönüşmesi de önemlidir.



SAHTEKAR (CHANGELİNG) (2008)



ANGELINA Jolie'nin de anne olabileceğini gösteren eser, Eas-twood'un en iyilerindendir... 1930'ların Büyük Buhran döne-minin göbeğinden bir 'kaybo-lan çocuk' öyküsüdür. Polisi-yeyi de, melodram dozunu da, Jolie'yi de abartmadan filmi dönemin dokusuyla anlatmayı başarmıştır.



ANNEM HAKKINDA HER ŞEY (TODO SOBRE Mİ MADRE) (1999)

ANNE sevgisiyle ilgili en hüzünlü filmlerden... Oğlunu kaybetmenin getirdiği ıstırabı atlatmak isteyen bir kadının soluğu Barcelona'nın arka sokaklarında almasının öyküsü... Oscar'lı ünlü yönetmen Pedro Almodovar'ın kadın ruhuna hakimiyetini ispatlayan bir eser.



SEVGİ SÖZCÜKLERİ (TERMS OF ENDEARMENT) (1984

REKABET, birinci dereceden aile bağları, ilişki aşamaları... Shirley Maclaine, Debra Winger, Jack Nicholson, Danny DeVito, John Lithgow... Oscar'lı James L. Brooks'un projesi, anne-kız ilişkisine çok farklı bir boyuttan bakar. Birbirini kızdırmanın da, bir arada duygulanmanın da devreye girebildiği komedi-dram arası bir esere dönüşür.