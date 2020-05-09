  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Cumartesi Evlerinin içinden dere geçen köy

Evlerinin içinden dere geçen köy

Evlerinin içinden dere geçen köy
Giriş Tarihi: 9.5.2020

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde, 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan Ağaçköy köyünde yaşayanlar, ihtiyaçlarını evlerin altından akan sulardan karşılıyor. '1000 pınarlı dağ' olarak bilinen Kazdağları'nın eteklerinde kalan, Bayramiç ilçesine 3 kilometre uzaklıktaki Ağaçköy köyünde, evlerin altından akan sular görenleri şaşkına çeviriyor. 2 asır önce Çandır Deresi üzerine yapılan 350 nüfuslu köy, adeta Venedik'i andırıyor. Köy kahvesinin altından, evlerin mutfak, tuvalet ve odalarının altından akan suyla köylüler her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Çandır deresi olarak bilinen derenin üzerinden geçecek şekilde tasarlanan köy evleri kuşaktan kuşağa geçerek özelliğini koruyor. Evinin altından akan suyla ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Neriman Çalık (76), "Ben bu köye gelin geldim. İlk önce evin içinden geçen dereyi görünce korktum. Şimdi ise bu dere suyundan bütün ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Evlerinin içinden dere geçen köy haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA