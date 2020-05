İzmir’in Amerikan mutfağı

Bu haftaki lezzet durağımız İzmirlilere etin ve burgerin en özelini sunan Mengoli Burgers Steak Fries... Mengoli, korona virüs tedbirlerinin uygulandığı bugünlerde lezzete ve kaliteye düşkün, aynı zamanda sağlıklı yemek isteyenlere paket servisi ile hizmet veriyor. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de paket servisi devam ediyor. Paket servis menüsünde yeniliğe giden Mengoli, kalitesine ve markasına yakışır kahvaltı hizmeti de veriyor. Hafta sonu evde kahvaltı keyfi yapmak isteyenlerin Mengoli'nin yeni kahvaltı menüsüne bakmasını tavsiye ediyoruz.

İKİNCİ BİR AMBALAJ

Hijyenin, temizliğin ve sağlığımızın çok önemli olduğu bugünlerde Mengoli uygulamakta oldukları tedbirleri bir adım öteye taşımış. Ürünlerini normal ambalajına koyduktan sonra, her bir ürünü mutfaktan çıkmadan hijyenik ortamda kraft kağıtla tekrar paketliyorlar. Bu ikinci paketleme ile taşıma esnasında kurye veya diğer etkenlerden hastalık bulaşma riskini ortadan kaldırıyorlar. Size ulaşan paketin içerisindeki ürünler mutfaktan çıktıktan sonraki süreçte dışarıdan temasa maruz kalmıyor. Restoranda giriş ve çıkışlarda hijyen kurallarına azami özen gösteriliyor. Her yer dezenfektanla dezenfekte ediliyor. Çalışanlar farklı vardiya sistemine uyarak ve günlük sağlık kontrolü yapılarak işlerine devam ediyor. Kullanılan ambalaj ürünleri antibakteriyel, gıda şartnamesine uygun, derin dondurucu ve mikrodalga fırın koşullarına uyumlu olarak seçiliyor.

AÇIK MUTFAK SİSTEMİ

Mengoli yönetimi, yeni dönemdeki muhtemel uygulamalara sağlık ve hijyen koşullarına uygun hale gelmek için her türlü hazırlığı tamamlamış. Bugün ve önümüzdeki günlerde pandemi koşullarında hijyen ve sağlık her şeyin üzerinde olacak. Mengoli de bu koşullara her yönüyle titizlikle uyarak, bu anlayış doğrultusunda hareket ediyor. Mengoli, Orhun Sungurtekin'in yurt içinde ve dışında kazandığı bilgi, birikim ve tecrübelerini İzmir'e taşıyarak açtığı çok özel bir mekan. 12 aylık yoğun bir hazırlık döneminin ardından sektörün profesyonelleri ile uzun bir çalışmanın sonucunda ortaya çok keyifli bir mekan çıkmış. Mengoli, 2017 Aralık ayında açılmış, 90 kişi kapasiteli iki katlı bir mekan. Mengoli açık mutfak konseptine uygun olarak misafirlerini rahat ettirecek şekilde tasarlanmış. Ürünlerin hazırlanması ve pişirilmesi misafirler tarafından izlenebiliyor. Bodrum katında ayrı bir hazırlık mutfağı da bulunuyor.

EL YAPIMI EKMEK

Mengoli mutfağı 5 yıldızlı otel seviyesinde hijyen standartlarına sahip. Ürün kalitesinden ve hijyen kurallarından ödün vermiyorlar. Sertifikalı etleri uzman bir çiftlikte Mengoli'ye özel hazırlanmaktadır. Etleri, hep taze ve lezzetli olması için, dondurmadan dinlendiriyorlar. Hamburger köftelerini, yeteri kadar dinlenmiş, taze ve lezzetli etlerle günlük olarak hazırlıyorlar. Hiçbir katkı maddesi eklemiyorlar. Çünkü gerçek hamburger, katkısız ve ustalıkla pişirilmiş köfte ile yapılmaktadır. Her gün en taze ve en lezzetli ekmekler, kendi mutfaklarında tamamen doğal malzemeler ve Mengoli uzmanlığıyla pişiriliyor. Katkısız ev yapımı ekmeği hamburger köftelerinin tadına tat katıyor. Gerçek hamburgerin diğer püf noktası ise, katkısız ve ustalıkla pişirilmiş ekmek ile yapılmasıdır.



VEGAN VE GLUTENSİZ

Menüde levrekli salata, ballı hardallı bonfile salata gibi iddialı salatalar ve makarna çeşitleri de bulunuyor. Mengoli, et restoranı olmasına rağmen menüsünde "vejetaryen" seçenekler de bulunuyor. Ayrıca "Çölyak"hastaları için glutensiz hamburger ve makarna da sunuyorlar. Mengoli'nin tatlı ve içecek menüsü de çok zengin. Fıstık ezmeli kurabiye ve hamburger şeklinde, içi taze meyve ve çikolata soslu "çokoburger" çok beğeniliyor. Limonata ve ice tea hergün taze olarak hazırlanıyor. İçecek menüsünde "smoothie"ler de bulunuyor. "Green Valley" taze sebzeler ve yeşil elma ile hazırlanıyor. Kış detoxu ise portakal, zencefil ve zerdeçalın leziz bir karışımı.

AKILLI UYGULAMA

Restoran bu özelliği ile sağlıklı yemek arayanların uğrak yeri olmaya aday. Amerikan ve Meksika yemekleri ağırlıklı menüde Mengoli madalyon, ananaslı hamburger, XL Burger ve Çokoburger dikkat çeken lezzetler arasında. Mengoli telefonunuza indirebileceğiniz bir sipariş uygulamasına da sahip. Kayıt yaptıran kullanıcılar akıllı telefonlarından sipariş verebiliyorlar ve her siparişten %5 "Para Puan" kazanıyorlar. www.mengoli.com.tr adresinden de sipariş verilebiliyor. Son söz: "Mengoli" hijyen ve sağlığın her şeyin üzerinde olduğu bu günlerde kendisine duyulan güveni, marka olmanın vermiş olduğu sorumlulukla müşterisine duymuş olduğu saygısını hiçbir maliyet hesabı yapmadan yerine getiriyor.

Sezer ALTAN