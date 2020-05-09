Kızlarıyla birlikte sınava hazırlanıyor

Aydın'ın Karacasu ilçesi Cuma Mahallesi'nde yaşayan Ayşe Donduran, okuma azmiyle görenlerin takdirini kazanıyor. Çömlek ustası olan eşine yardım ederek hayatını sürdüren Donduran, liseden mezun olduktan sonra girdiği iki sınavda tercih hatasından dolayı üniversiteyi kazanamadı. İki çocuk annesi olan 38 yaşındaki Donduran'ın üniversite okuma hayali içinde hep ukde olarak kaldı.

ÜNİVERSİTE YOLUNDA

Yaklaşık 20 yıldır bu hayaliyle yaşayan Donduran, üç ay önce Halk Eğitim Merkezi'nin kadınlara yönelik İŞKUR destekli kursuna katıldı. Kursta kendini geliştirme fırsatı yakalayan Donduran için bu kurs, üniversiteye giden yolun anahtarı oldu. Kurstaki öğrenme duygusuyla Donduran, üniversite sınavlarına yeniden girmeye karar verdi. Üniversite okumaya karar veren Donduran'a en büyük destek ise ailesinden geldi.

AİLESİ GÜÇ VERDİ

Eşi Yılmaz Donduran ve kızları Duygu (18) ve Büşra (14), verdikleri destekle üniversite hayali yolunda Donduran'ın en büyük gücü oldu. Bu yıl Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı'na hazırlanan Tavas Özay Gönlüm Fen Lisesi'nde okuyan kızı Duygu ve Lise Geçiş Sınavı'na girecek olan Karacasu Şehitleri Ortaokulu son sınıf öğrencisi kızı Büşra ile birlikte Donduran, saatlerce ders çalışarak sınava hazırlanıyor. İki kızıyla birlikte zorlu sınava hazırlanan Donduran, azmiyle sınavı kazanıp üniversite hayalini gerçeğe dönüştüreceğine inanıyor.

"OKUMANIN YAŞI YOK"

Her zaman üniversite okuma hayalini kurduğunu kaydeden Donduran, "İŞKUR'dan aldığım kurs bana güç verdi. Üniversite okuma hayalimi gerçekleştirebileceğimi gösterdi. Ben de başarabileceğime inandım ve böylece sınava girmek istedim. Kendime güveniyorum. Bu süreçte kızlarımla ders çalışıyoruz. Bilgi alışverişinde bulunarak birbirimize katkı sağlıyoruz. Kızlarımın bana faydası çok fazla oluyor. Kızlarımla birlikte ders çalışmaktan büyük keyif alıyorum" diye konuştu. Donduran, "Okumanın yaşı yok. Hayatta hiçbir şey için geç değil. Hayalim Karacasu Meslek Yüksek Okulu Mimari Dekoratif Sanatları Bölümü'ne girebilmek" şeklinde konuştu.



"ESIMLE GURUR DUYUYORUM"

İlkokulun ardından okuyamadığını belirten Yılmaz Donduran ise "Okumamış olmamın zorluklarını hep yaşadım. Bu anlamda kızlarımın okuyup meslek sahibi olması ve kendi ayakları üzerinde durmaları için çaba sarf ediyorum. Eşim de üniversite okumaya karar verdiğinde çok mutlu oldum. Eşimin üniversite okumasından büyük gurur duyarım. Eşime güveniyorum" dedi. Annelerin sınavı kazanacağına inandıklarını dile getiren Duygu ve Büşra, "Annem çok azimli. Bu azmi ile sınavı kazanacağına gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Mehmet KAVAS