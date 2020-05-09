Onu teknolojiden uzak tutmayın

Teknoloji çağının tam göbeğine doğan çocukları dizginlemek, onları teknolojiden uzak tutmak zor ve hatta gereksiz. Çünkü onlar çağın gerektirdiği şekilde yaşıyorlar. Annelerin tek yapması gereken bağımlılığı engellemek ve çocukların takip ettiği içerikleri denetlemek. İşte size bunun için birkaç öneri...



Önceden izlediğiniz ve onayladığınız içerikleri tabletinize indirin! Böylece çocuğunuzu bilinmez bir dünyanın içerisine bırakmamış olursunuz. Ayrıca çocuğunuz istemediğiniz bir içerik izlediğinde ona müdahale ederek çatışmaya girmek yerine, onunla daha keyifli zaman geçirebilirsiniz.



Eğitici oyunlardan faydalanın! Çocuğunuzun akıllı cihazlarla geçirdiği zamanı bir fırsata çevirin ve gelişimine katkı sağlayın. Onun yaş grubuna göre indireceğiniz bir eğitsel oyun akademik gelişimini destekleyecektir. Küçük yaş grupları için bu oyunlar şekilleri, renkleri, nesneleri tanımaya yönelik olabilecekken; ilkokul düzeyinde dört işlem, okuma alışkanlıklarına dönük olarak seçilebilir.



Yabancı dil öğrenmelerine katkı sağlayın! Bugün anne babalar; çocuklarının bu rekabetçi dünyada bir yabancı dil bilmesinin önemini çoktan anlamış durumdalar. Bu nedenle küçük yaş gruplarından itibaren çocuklarına yabancı dil öğretme eğilimindeler. İşte akıllı cihazlarımız bunun için biçilmiş birer kaftan. Cihazınıza indireceğiniz eğlenceli yabancı dil çizgi filmleri çocuğunuz eğlenerek izleyecek ve farkına bile varmadan o dile aşina olarak öğrenecektir.



Çocuğunuzu e-kitaplarla tanıştırın! Çocuklar gece onlara anlatılan masallara bayılırlar, kitapların büyülü dünyaları ve çizimleri onları bambaşka hayal dünyalarına taşır. İşte çocuklarınızın sevdiği ve seveceğini düşündüğünüz birçok kitabı tabletler ile istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Hatta seslendirilmiş olan bu kitaplar ile çocuklarınız kitabın resimlerine bakarken bir yandan da hikayeyi dinleyebilir.Karantina zamanımızın çoğunda pijamamızla oturduk. Artık bir peri kızına dönmeye hazırlanabilirsiniz. Sizi masallara ait bir prensese veya periye dönüştürecek tül detayları gardırobunuza eklemenin tam zamanı. Tül kumaştan bluzler, elbiseler, etekler ve detaylar adeta kendinizi bir masalda hissetmenizi sağlayacak. İnstagram'da, evde tül elbiseleriyle poz verenler çoktan başladı bile. Son dönemlerde özellikle eteklerde ve elbiselerde sıkça tercih edilen tül detaylar 2020'de denim gibi kontrast kumaşlar ile eşleştirilerek daha günlük bir stile bürünüyor. Tüller artık günlük yaşamımızın bir parçası!