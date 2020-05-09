Oyuncağını kendi üretiyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan Bora Poyrazoğlu, ortaya koyduğu azmiyle görenlerin takdirini kazanıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla 'Evde Kal' çağrısına uyan 10 yaşındaki Bora Poyrazoğlu, bu süreçte yeni buluşlara imza attı. Özel bir kolejde ortaokul öğrencisi olan Poyrazoğlu, bu yeni buluşlarında geri dönüşüme katkı sağlayarak milli servete de sahip çıktı. Bozulan ve kullanılmayan oyuncak ile eşyaları çöpe atmayan Poyrazoğlu, bu oyuncak ve eşyalardan yeni oyuncaklar üretiyor. Eski oyuncak ve eşyalardan firizbi ile bileklik yapan minik mucit son olarak ise elektrik ve motorlu hava üflemeli yeni bir oyuncak araba üretti.

ÇÖP DEĞİL GERİ DÖNÜŞÜM

Herkesi geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet eden Poyrazoğlu, "Eski, bozulmuş oyuncaklarımız ve eşyalarımız çöpe gidiyor. Bu oyuncak ve eşyaların çöpe gitmemesi için yeni ürünler yapmaya karar verdim. 'Sakla samanı gelir zamanı' atasözünden hareketle ilk olarak eski oyuncak ve eşyalardan çocuklar için firizbi ile bileklik yaptım. Son olarak ise elektrik ve motorlu hava üflemeli yeni bir oyuncak tasarladım. Enerjiyi de şarj edilebilen pillerden sağlıyorum. Geri dönüşüm yaparak oyuncak ve eşyalardan yeni ürünler elde etmeye devam edeceğim. Böylelikle milli servetimize de sahip çıkacağım. İlerleyen yıllarda doğaya zarar vermeden araç üretmek gibi bir hedefim var. Bu hedefimi gerçekleştirerek hem ülkemiz hem de milletimiz için önemli projeler yapmak istiyorum" dedi.

Mehmet KAVAS