Selendi’nin müze evi

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Çansa Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Necati Atalay (61) merakından dolayı topladığı eski eşyaları evinde yaptığı müzede sergiliyor. Bu iş için mahalle mahalle gezerek eski eşyaları topladı, tamiratını yaptı, bu da yetmedi evinin alt katına bunları sergilemek için yer yaptı. Müzeye dönen evin alt katı meraklıların uğrak yeri haline geldi. Atalarımızın eşyalarını gelecek nesillere göstermek için bunları sergilediğini belirten Atalay, "Gelecek nesillere ışık olacak birçok tarihi eşyamız var. Eskiden kadınlarımızın el ile dokuduğu el kirkidleri, radyolar, bakraçlar, hamur tekneleri, eski telefonlar, dikiş makineleri, el fenerleri, televizyonlar, fenerler, tarım aletleri ile ismini sayamadığım malzeme var. Atalarımız bunlarla bizleri bugünlere taşımış, biz de bu değerlere sahip çıkmaya çalışıyoruz" dedi.

ADEM ÇAKIR