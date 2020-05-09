Tatil bize gelsin

Bu sezon desenler, kaçınılmaz son gibi. Herkesin dolabında desenli ürünler mutlaka olacaktır. Özellikle tropikal desenler yaz aylarında enerji kaynağı olacak. Tropikal desenler zaten yazı simgeler. Tropikal desenleri görünce yaz mevsimin geldiğini anlamamak mümkün değil. Yaz aylarında görüyoruz ki moda dünyası tropikal desenlerle dolmuş durumda. Tropikal desenler, palmiye ağacı, berry, kivi, ananas, kaz üzümü gibi tropik bitki ve meyvelerin desenlerinden oluşur. Bu renkli ve cıvıl cıvıl desenleri görünce mutlu olmamak imkansız.







Fulya TANYOL